Akıllı ultrasonik doğal gaz sayaçlarına dönüşüm başladı

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üretim alanlarını gezdi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Eska Valve Genel Müdür Yardımcısı Murat Çalapkulu, Bakan Kacır'a firmanın ürettiği akıllı ultrasonik doğal gaz sayacıyla ilgili sunum yaptı.

Çalapkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikayı ziyaret ederek kendilerini onurlandıran, yeni ürünleri akıllı doğal gaz sayıcını, yatırımlarını, gelecek plan ve hedeflerini anlatma fırsatını veren Bakan Kacır'a ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Ziyarette dijital dönüşüm hamlesi başlatacak olan "ilk yerli ve milli" akıllı doğal gaz sayacını yetkililere detaylı anlatma fırsatı bulduklarını söyleyen Çalapkulu, "Günümüzde dünyada birçok mekanik sistem ve ürün, uygun şartlar oluştuğunda yerini dijital sistemlere ve ürünlere bırakıyor. Bu süreç hızlanarak devam edecek gibi gözüküyor. Enerji alanında ülkemizde elektrik ve su sektöründe söz konusu dönüşüm süreci, son yıllarda özellikle sayaçlar tarafında hızla revize edildi ve tüm taraflar için ciddi verimlilikler elde edildi." diye konuştu.