Akıncı TİHA’dan ilk ihracat

İhracat performansını son yıllarda artıran, 5 yıl içinde dünyada ilk 10'a girmeyi hedefleyen Türk savunma
sanayisi, en yeni ürünlerden Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı
'nın (TİHA) ilk ihracat sözleşmesini de imzaladı. Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar
Genel Müdürü Haluk Bayraktar
, savunma ve havacılık sanayisinin, 2021'de ilk kez 3 milyar doları aşarak rekor kırdığına ve 3.22 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti.
HEDEF İLK 10
Son 15 yılda sektör ihracatının dolar bazında katlanarak arttığını dile getiren Bayraktar, "2006'dan 2021'e savunma ve havacılık sektöründe ihracat hacmimiz dolar bazında yaklaşık 7 kat büyüdü. Türkiye
'nin savunma ve havacılık ihracatının toplamı dünya savunma ihracatının yüzde 1'i mertebesinde gerçekleşiyor" dedi. Sektörün ana hedefinin, dünya ölçeğinde pazar payını artırmak ve en çok ihracat yapan 10 ülke arasına girmek olduğunu belirten Bayraktar, "İhracat hacmi bu trendle gelişmeye devam ederse, 5 yıl içinde savunma ihracatındaki ilk 10 ülke arasında olacağız"diye konuştu. Bayraktar, 20 yıl önce milli ve özgün İHA
geliştirme yolunda atılan adımlar ve başlatılan çalışmalar sayesinde önce ülke ihtiyaçlarının rekor oranda yerli sanayi katılımıyla karşılanır hale geldiğini, şimdi ise bu teknolojinin dünyaya ihraç edildiğini vurguladı. 420 bin uçuş saatini başarıyla geride bırakan Bayraktar TB2 SİHA
'lar için 16 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandığını bildiren Bayraktar, "Bayraktar Akıncı TİHA
'nın ilk ihracat sözleşmesini de tamamladık. Sözleşme kapsamında Bayraktar Akıncı TİHA ve yer sistemlerini 2023 yılı içinde teslim edeceğiz. İhracat gelirleri sayesinde geliştirdiği yüksek teknolojili insansız savaş uçağı MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) ve Bayraktar TB3
gibi platformlar için araştırma ve geliştirme kaynağı oluşturuyor" dedi.
169 ÜLKEYE İHRACAT
Sektörün son yıllarda ortaya koyduğu hızlı gelişime dikkati çeken Haluk Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu: "Çok değil 15-20 yıl önce fason imalatçı görüntüsünde bir sektördük. Şimdi ise fikri ve sınai hakları kendisine ait zırhlı araçları, hava araçlarını, deniz platformlarını, mühimmatları, İHA ve SİHA
'lar gibi sektörümüzün geliştirdiği katma değerli ürünleri, aralarında NATO
ve Avrupa Birliği
üyesi ülkelerin de olduğu dünyanın 169 ülkesine ihraç ediyoruz. Bu nedenle rotamızı ve hedefimizi millilik odağında oluşturmaya gayret ediyoruz."
PARASIYLA BİLE VERMİYORLARDI
BAYKAR Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sadece 13 yıl önce SİHA'ları parasıyla bile vermiyorlardı. Bugün dünyanın en iyisi kabul edilen SİHA'larımızı rekor yerlilik oranıyla geliştirip ülkemizin hizmetine sunuyoruz. Akıncı'nın ilk, Bayraktar TB2
'nin ise 16'ncı ihracat sözleşmesini imzaladık. Başlangıçtan beri tüm projelerini öz kaynağı ile yürüten Baykar, gelirlerinin yüzde 85'den fazlasını ihracattan elde ediyor" dedi.