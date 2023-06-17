Akkuyu NGS, çift diplomalı yüksek lisans programını başlatıyor

Türk üniversitelerinden 53 lisans mezunu, giriş sınavlarını başarıyla geçerek Rusya'nın en iyi teknik üniversitelerinden olan Ulusal Araştırma Üniversitesi 'Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü' (NRU MPEI) ve Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi 'Moskova Mühendislik ve Fizik Enstitüsünde' (NRNU MEPhI) nükleer ve ilgili yüksek lisans programlarında eğitimlerine devam edecek.

Rus ve Türk üniversiteleri arasında yükseköğretimde ortak eğitim programlarının geliştirilmesi konusunda iş birliği yapılmasına ilişkin protokol, 2022 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından imzalanmıştı. Buna göre, programa katılanlar NRNU MEPhI'de bir akademik yıl boyunca teknik terimleri de öğrenecek şekilde Rusça eğitim alıyor. Dil eğitimini tamamlayan öğrenciler, yeterliliklerinin onaylanmasının ardından NRNU MEPhI ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasındaki ortak 2 yıllık yüksek lisans programının ilk yılına kaydoluyor. Bu kapsamda NRNU MEPhI'nin hazırlık bölümüne ilk öğrenci kabulü bu yıl yapıldı.

Öğrenciler, hazırlığın ardından yüksek lisans programının ilk yılında İTÜ'de, ikinci yıllarında ise NRNU MEPhI'de eğitim alacak. İki üniversite tarafından geliştirilen ortak eğitim programı kapsamında verilecek eğitimi başarıyla tamamlayan mezunlar, biri Rusya'dan, diğeri Türkiye'den iki diplomanın sahibi olacak. Bu programın yanı sıra Akkuyu NGS'de çalışmak üzere enerji dallarında Rusya üniversitelerine öğrenci kabulü de devam ediyor.