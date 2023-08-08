Akkuyu NGS inşaatında bir aşama daha tamamlandı

Akkuyu NGS inşaatının temeli için yüksek kalitede özel bir beton karışımı kullanıldığı belirtildi. Döşemenin maksimum dayanıklılığını sağlamak için reaktör binasının temeline 3 bin 500 ton armatür ve 17,5 bin metreküp beton karışımı döküldü. Bu miktardaki beton ile 10 futbol sahasına 1 metre yükseklikte zemin oluşturulabiliyor. Doğrudan Akkuyu NGS sahasından çıkarılan kırma taş ve kum gibi doğal malzemelerden oluştuğu vurgulanan beton karışım parametreleri, tüm işlemler sırasında tek tek kontrol ediliyor.