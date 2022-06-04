Akkuyu NGS Mersin’in en büyük işvereni oldu

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, "Akkuyu NGS projesi, inşaatın aktif şekilde başlamasından bu yana Mersin bölgesinin lider konumundaki işvereni oldu. Sahada, kalifiye işçiler, mühendisler ve farklı mesleklerden uzmanlar da dahil olmak üzere 20 binden fazla kişi çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan böyle bir ödül almak, ekibimizin bir süredir gösterdiği tüm başarıların bir sonucu ve teyididir. Şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanı sürekli olarak personel politikasını iyileştirmek için çalışmaktadır. Bu sayede yeni uzmanların kabulü ve adaptasyonu mümkün olan en rahat şekilde ve Türkiye mevzuatına tam uyumluluk çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Gülnar Belediyesi ile bölge sakinlerini istihdam etme amacıyla bir program yürütüyoruz. Bu kapsamda, hedeflenen istihdam için bir merkez oluşturduk. Şu anda da bölgenin 600'den fazla sakini NGS sahasında çalışıyor" dedi.



Akkuyu Nükleer A.Ş, NGS sahasının ana işvereni olarak toplam çalışan sayısı, SGK sigorta primi miktarı, kadın istihdam sayısı, kapsayıcı bir ortamın yaratılması ve engelli çalışanların istihdamı olmak üzere 4 kritere göre değerlendirildi. Akkuyu NGS, tüm bu alanlarda bölgenin tartışmasız lider işvereni oldu.