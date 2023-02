Akkuyu NGS personelı̇ depremden etkilenenler ı̇çı̇n harekete geçti

Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde (NGS) yer alan şirket çalışanları oluşturulan noktalarda depremzedeler için temel ihtiyaç malzemeleri topladı.



Bu kapsamda, Akkuyu NGS çalışanlarının çoğunluğunun yaşadığı Silifke, Kum Mahallesi ve Taşucu'nda oluşturulan noktalarda proje personeli ve bölge sakinleri giysi, ayakkabı, battaniye, ısıtıcı ve uyku tulumu gibi temel ihtiyaç malzemelerini toplama noktalarına getirdi. 7 Şubat akşamı itibarı ile toplanan en az 4 tonluk ihtiyaç malzemesi Silifke Belediyesi'ne teslim edildi. Personel ve bölge sakinleri, ihtiyaç malzemesi toplama işlemlerini 10 Şubat'a kadar devam ettirecek.

80 ARAÇ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Akkuyu NGS projesinin yüklenicileri ayrıca enkaz kaldırma çalışmalarına destek olabilmek için aralarında vinçler, traktörler, ekskavatörler ve damperli kamyonların da olduğu yaklaşık 80 aracı bölgeye gönderdi. Araçlarla birlikte 200'den fazla personel de deprem bölgesine gitti. Bunun yanı sıra tıbbi yardıma ihtiyaç duyan depremzedelere hava yoluyla doktor taşınabilmesi için Adana Havalimanı'na 60'tan fazla otobüs de sevk edildi.

Deprem bölgesindeki kan ihtiyacına karşı mevcut kan bağışı noktalarına ek olarak, Silifke'de bulunan Kızılay ofisinde ve Büyükeceli'de bulunan işçi kampında da kan verme noktaları açıldı.

Ankara ve Moskova'da bulunan Akkuyu Nükleer ofisleri de depremzedelere destek için topladığı nakdi yardımı İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesaplarına aktaracak.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ölçekte bir felakete kayıtsız kalmak mümkün değil. Meslektaşlarımıza ve şantiyemizdeki tüm çalışanlara bu iş birliğine katıldıkları için çok minnettarız. Her saniyenin değerli olduğu bir durumda, güçler ve kaynaklar derhal harekete geçirilmelidir. Elbette aldığımız tedbirlerin ötesine geçecek ve gerekli olduğu sürece mağdurlara mümkün olan her türlü desteği sağlayacağız. Türk halkıyla birlikte yas tutuyoruz. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelere en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor ve enkaz altında kalanların bir an önce kurtarılmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.