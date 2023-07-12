Akkuyu NGS sahasına TÖS getirilecek

Şirketten yazılan yazılı açıklamada, "Tam ölçekli simülatör, Akkuyu NGS'nin reaktörlerinin güç kaynağı ve kontrol sistemlerinin dijital ikizi olan yazılım ve donanım kompleksini içeriyor. Güç üniteleri proje dokümantasyonuna uygun olarak oluşturulan ekipman, santralin tüm çalışma modlarının gerçek zamanlı simülasyonunu sağlayan karmaşık matematiksel bir modele dayanıyor. Tüm cihazlar, anahtarlar ve kontrol kumanda panelleri kompozisyon, konum, boyut, şekil ve renk bakımından Akkuyu NGS'nin güç ünitesi ekipmanıyla bire bir aynı olarak tasarlandı. Ekranlarda ve göstergelerde görüntülenen bilgiler de operatörlere gerçek güç ünitesindekilerle aynı biçim ve değerlerde gösteriliyor" denildi.

Tam ölçekli simülatöre ait ekipmanların çok yakında Akkuyu NGS Eğitim ve Uygulama Merkezi'ne kurulacağı, kurulumun ardından ise personelin eğitimi için gerekli işlemler başlatılacağı bildirildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Akkuyu NGS projesi, dünyanın en güvenilir projelerinden biridir. Santralin güç üniteleri, en modern ve en yüksek teknolojiye sahip VVER-1200 teknolojisi ile donatılmıştır. Bir nükleer santralin istikrarlı bir şekilde çalışmasının önemli diğer bir bileşeni de, bizim de önceliğimiz olan eğitimli ve deneyimli yüksek vasıflı personeldir. Tam ölçekli simülatör, Akkuyu NGS güç ünitelerinin tüm proje çalışma modlarını öğrenecek personelin eğitilmesine olanak sağlayacaktır. Uygulamalı eğitim, nükleer santral işletmeye alınmadan önce personelin mümkün olduğunca gerçek koşullara yakın şekilde ve her tür durumda faaliyetlerini otomatik şekilde yapmasını sağlayacaktır."