Akkuyu NGS’de 1’inci ünitenin basınç kompansatörü kurulumu tamamlandı

12,91 metre yüksekliğe, 3,33 metre çapa ve 187,4 ton ağırlığa sahip basınç kompansatörü, çeşitli koşullarda birincil devrede basınç oluşturmak ve basıncı korumak için tasarlandı. Akkuyu NGS sahasında 2022 yılı sonuna kadar ilk güç ünitesine ait koruma alanının ve reaktör kabının üzerindeki kubbenin kapatılması ve kutup vincinin devreye alınması için çalışmalar planlanıyor.