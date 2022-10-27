Akkuyu NGS’de 1’inci ünitenin basınç kompansatörü kurulumu tamamlandı

EKİPMANLARI DEVREYE ALMA AŞAMASINA GEÇECEĞİZ

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali (NGS) Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesindeki bir diğer önemli çalışma aşaması, basınç kompansatörünün tasarım konumuna yerleştirilmesidir. Kompansatör, 'Open Top' teknolojisi kullanılarak, yani reaktör binasının üstü açık haldeyken kuruldu. İç koruma kabuğunun altıncı katmanının kurulumu tamamladıktan sonra, geriye sadece reaktör kubbesini monte etmek kalıyor. Böylece, inşaat ve montaj işlerini fiilen tamamlayıp ekipmanları devreye alma aşamasına geçeceğiz."