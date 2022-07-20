Akkuyu NGS’de son reaktörün temeli bugün atılacak

Türkiye'nindevam eden en büyük yatırımlarından olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü ve son reaktörün temeli bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılacağı törenle atılacak. Dünya genelinde enerji alanında krizlerden bir yenisi her gün boy gösterirken, enerjide yüzde 90'ının üzerinde dışa bağımlı olan Türkiye ise attığı adımlarda bu krizlerden en az etkilenmek için çalışıyor. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için kritik öneme sahip yatırımlardan Akkuyu NGS'nin Gülnar ilçesinde çalışmaları devam ediyor. İlk 3 reaktörü devreye almak için çalışmaların hızla devam ettiği projede son ve 4'üncü reaktörün temeli de bugün atılıyor.Akkuyu NGS'deki tüm reaktörler devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirten Dönmez, "Santralde her biri 1.200 megavat olmak üzere 4 reaktör olacak. Yani kurulu gücü toplamda 4 bin 800 megavat. Bu projeden yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Bu da tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebine ya da İstanbul'un elektrik talebinin yüzde 90'ına denk geliyor" diye konuştu. Dönmez, şöyle devam etti: "Yarım asırlık nükleer serüvenimizde hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu proje enerji bağımsızlığı, cari açığın azalması, alternatif enerji kaynaklarının devreye alınması gibi birçok açıdan ülkemize çok ciddi kazanımlar sunacak."