Akkuyu NGS’de yeni gelişme: 3. katmanı kuruldu

Çelik katmandan ve özel betondan oluşan iç koruma kabuğunun 3'üncü katmanı, reaktör binasının sızdırmazlığını sağlıyor. İKK 3'üncü katmanı, her biri 12 bölümden oluşan iki ayrı katman olmak üzere, 24 bölümden oluşan kaynaklı bir metal konstrüksiyon olma özelliğini taşıyor. Ekipman, ağırlığı 5 ila 7 ton, yüksekliği ise 6 metre olan bölümlerin birbirine kaynaklanmasıyla toplam ağırlığı 321,9 ton, yüksekliği 12 metre, çevre uzunluğu ise 138 metre olan tek bir silindirik konstrüksiyon haline getiriliyor.



3'üncü katmanın kurulumunun ardından 2'nci ünitenin reaktör binasının yüksekliği 12 metre artarak 28,95 metreye ulaşmış oldu. Bu işlemlerin ardından uzmanlar 3'üncü ve 4'üncü katmanların kaynağı ile kabuğu güçlendirme ve betonlama çalışmalarını yapacak. Tüm parçaların montajı tamamlanır tamamlanmaz kabuğun sızdırmazlığı test edilecek.



Teknolojik bir süreç olan ve kurulumu zaman alan iç koruma kabuğu 3'üncü katmanı, Liebherr LR 13000 tipi ağır paletli vinç kullanılarak yapıldı. Katmanın tasarım konumuna kurulması, 12 saat saatten fazla sürdü. İç koruma kabuğunun bölümleri Akkuyu NGS sahasına St. Petersburg'dan deniz yoluyla getirildi. Parçalar burada tek bir katman olacak şekilde birleştirildi. İç koruma kabuğunun bölümlerinin tek bir yapı haline getirilmesi için yapılan montaj, yaklaşık 4 ay sürdü.



Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2022'nin bir diğer önemli aşaması tamamlandı. 2'nci ünitenin reaktör binasının 3'üncü katmanı kuruldu. İç koruma kabuğunun 3'üncü katmanının 2'nci üniteye montajından sonra, alan içinde 8 metre yüksekliğinde duvarlar inşa etmek üzere çalışmalar yapılacak. İkinci güç ünitesinin ana tesislerinde iç koruma kabuğunun kurulumuna paralel olarak, binanın çevre duvarları ile yardımcı yapı duvarlarının kurulması ve ayrıca reaktör şaftının kurulumu gibi çalışmalar devam etmektedir" dedi.



Akkuyu NGS'de bulunan güç ünitelerinin reaktör binaları, çift koruma kabuğu ile donatılıyor. Betonarme dış koruma kabuğu, 9 şiddetinde deprem, tsunami, kasırga ve bunların kombinasyonlarından oluşan aşırı dış etkenlere dayanacak şekilde tasarlandı.

