Akkuyu NGS’nin 1’inci güç ünitesinde kutup vincinin montajı yapıldı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait kutup vincinin kurulumu tamamlandı. Kurulum işlemi Liebherr LR 13000 vinci kullanılarak yaklaşık 4 saatlik bir sürede gerçekleştirildi. Kutup vincinin montajının tamamlanması sayesinde, reaktör bölmesinin iç koruma kabuğunun montajı, teknik ekipmanın montajı ve açık reaktör üzerindeki boru hatların kontrol amaçlı hazırlığı gibi diğer aşamalar da gerçekleştirilebilecek.

Reaktör bölmesinin en önemli mekanizmalarından biri olan kutup vinci, nükleer santraller için en yüksek güvenlik sınıfı olan birinci sınıf ekipmanlardan biri olarak öne çıkıyor. Santralin işletim süresi boyunca tüm aşamalarda kullanılacak olan ekipman, işletme aşamasında nükleer yakıtın yüklenmesi ve boşaltılması gibi işlemlerin yanı sıra teknolojik işlemleri de gerçekleştirecek.

Vinç, devreye alma testlerinin tamamlanmasının ardından reaktör binasının merkezi salonunun herhangi bir noktasında taşıma ve teknolojik işlemleri gerçekleştirmek için dairesel bir ray hattı boyunca 360° dönecek.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Kutup vincinin montajı, 1'inci ünitenin yapımındaki en önemli aşamalardan biri. Vincin kurulumunun zamanında tamamlanması büyük bir önem taşıyor çünkü bu işlem reaktör binasında daha sonraki kurulum işlemleri için programı takip etmemizi sağlayacak. Vinç yapılarının montajı birkaç aşamada gerçekleştiriliyor ve iyi koordine edilmiş bir çalışma gerektiriyor. Bu iş için Türk ve Rus uzmanlar birlikte çalıştı. Vinç 38,5 metrelik bir yüksekliğe kuruluyor. Şimdi 282 ton ağırlığındaki kutup vincin köprüsünün demir yapıları kuruldu. İleri aşamasında ek bileşenlerin kurulumu da var. Vinç yapılarının toplam ağırlığı ise yaklaşık 500 ton olacak" dedi.

Vincin parçaları, Akkuyu NGS sahasına Haziran 2022'de ulaşmıştı. Parçalar, gemiden indirildikten sonra 1'inci güç ünitesinin sahasına taşınmıştı. Kutup vinci, Rusya'nın Syzran kentinde bulunan TYAZHMASH fabrikasında üretilerek Türkiye'ye getirildi.