Akkuyu NGS’nı̇n 3’üncü ünitesinde yeni gelişme

Çelik kaplama ve özel betondan oluşan iç koruma kabı, reaktör bölmesinin sızdırmaz olmasını sağlıyor. 24 bölümden oluşan kaynaklı bir yapı olan İKK'nın üçüncü katmanı, 12 metre yüksekliğe ve toplam 280 ton ağırlığına sahip. Montaj sırasında iç kabuğun parçaları bir araya getirilerek 44 metre çapında tek bir blok elde edildi. 5 saat süren kurulum, dünyanın en güçlü paletli vinci ve kurulum sırasında yapıyı korumak için özel olarak tasarlanmış bir çapraz kiriş kullanılarak yapıldı.

KORUMA KABUĞUNU GÜÇLENDİRMEYE VE BETONLAMAYA GEÇECEĞİZ

İnşa halindeki Akkuyu NGS'nin Birinci Genel Müdür Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butсkikh, çalışmaların tamamlanmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Reaktör binasının en önemli unsurlarından biri olan iç korumanın inşaatına devam ediyoruz. Üçüncü katmanın yerleştirilmesinden sonra 3'üncü ünite 28,95 metre yüksekliğe ulaşmış oldu. İç kabuğun iki bölümünün yanı sıra, ikinci ve üçüncü bölümleri birleştirmeye devam ediyoruz, ardından koruma kabuğunu güçlendirmeye ve betonlamaya geçeceğiz."