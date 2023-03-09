Akkuyu NGS’yi inşa eden Rosatom, rüzgâr enerjisi alanında büyüyor

Rüzgâr enerjisi pazarına 2018 yılında giren Rosatom'un bu alandaki hacminin 2024 yılında 3,6 GW, yıllık cirosunun ise 1,6 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Rosatom uzmanlarına göre bu tutar, rüzgâr türbinlerinin ve tüm rüzgâr çiftliklerinin üretimi, gerekli altyapı ve teknik destek hizmetlerini karşılayacak düzeyde.

Rüzgâr enerjisi, Rus şirketin yeni yöneldiği alanlardan biri olsa da yerli üretim tesisleri ve önemli bileşenlerin yerel üretimi ile bugün Rusya yenilenebilir enerji pazarının önemli bir oyuncusu ve uluslararası ittifakların da bir üyesi konumunda.

6 RÜZGâR SANTRALİ DEVREDE

Rosatom'un rüzgâr enerjisi bölümü NovaWind tarafından inşa edilen 6 rüzgâr santrali Rusya'nın üç bölgesinde faaliyet gösteriyor. Adigey Cumhuriyeti, Stavropol Bölgesi ve Rostov Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve toplam 720 MW kapasiteye sahip rüzgâr çiftlikleri 2022 yılında 1,94 milyon megavattan fazla elektrik üretti. Bu elektrik miktarı, konvansiyonel enerji kaynaklarından elde edilmesi durumunda ortaya çıkacak 680 bin tondan fazla karbondioksite (CO2) eşdeğer emisyonu engelledi. Rusya'nın en büyüklerinden biri olan Kochubeevskaya Rüzgâr Santrali ise yarım milyon megavatın üzerinde üretim yaparak, bu orana en yüksek katkıyı verdi. 60 MW'lık kapasiteye sahip olacak Berestovskaya Rüzgâr Enerji Santrali'nin inşaat ve montaj işlerini tamamlanırken, Stavropol Bölgesinde bulunan üç santralden ikisi olan Kuzminskaya ve Trunovskaya santrallerinin inşaatı ise devam ediyor. Rosatom, aynı bölgede iki rüzgâr santrali için inşaat ruhsatı aldı. Rosatom'un rüzgâr enerjisi santrallerinin toplam kapasitesinin 2027 yılına kadar 1,7 GW'a ulaşması planlanıyor.

Sera gazı üretmeyen rüzgâr enerjisinin Rusya'daki en önemli yerli üreticisi olan Rosatom, yeni girdiği bu pazarda daha büyük bir paya sahip olmak için gerekli tüm kaynaklara ve yetkinliklere sahip. Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı Kirill Komarov'a, "Asıl mesele Rusya'da yepyeni bir endüstrinin geliştirilmesi. Şirket, sadece rüzgâr santralleri inşa etmekle kalmayıp teknik düzenleme, personel eğitimi, rüzgâr türbinlerinin üretiminin yerelleştirilmesi konusunda organizasyon, sertifikasyon, Ar-Ge görevlerini de üstlendi" dedi.

Komorov, "Yeni endüstrilerin nasıl geliştirileceğini diğerlerinden daha iyi biliyoruz zira Rusya'da ve dünyada nükleer enerji gelişiminin bir parçası olarak bu tür görevleri sürekli olarak yerine getiriyoruz" diye konuştu.

DÜŞÜK KARBONLU ENERJİ ÜRETİMİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Ana görevi Rosatom'un elektrik üretiminin ön uç segmentleri ve teknolojik platformlarındaki çabalarını pekiştirmek olan NovaWind halihazırda bünyesinde VetroOGK, VetroOGK-2, VetroOGK-3 ve AtomEnergoPromSbyt şirketlerini barındırıyor. Bu şirketlerden VetroOGK, VetroOGK-2 ve VetroOGK-3 rüzgâr santrallerinin inşası, bakımı ve işletilmesi faaliyetleriyle uğraşırken, AtomEnergoPromSbyt ise endüstriyel tüketicilere yönelik enerji tedarik edilmesi, depolanması ve yönetim hizmetleri sunuyor. NovaWind CEO'su Grigoriy Nazarov bu konuda, "Enerji sektörü, ülkenin verimli sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağlıyor. Rusya, kendi geliştirdiği yeni teknolojiyi benimseyerek ve halihazırda oldukça verimli olduğu kanıtlanmış olan rüzgâr enerjisi de dahil olmak üzere düşük karbonlu üretim geliştirerek enerji endüstrisini yeniden şekillendirmek için çalışmaya devam ediyor. Bölgelerin seçilmesine ve güç çıkışının tahmin edilmesine yönelik kapsamlı bir yaklaşım, rüzgâr çiftliklerinin güvenliğini ve güvenilirliğini, etkili performanslarını ve zamanında elektrik tedarikini garanti ediyor" dedi.