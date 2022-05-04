Akkuyu’da 20 bin çalışana 286 uzman koruması

Türkiye'nin 20 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek, 20 bin kişinin çalıştığı ilk nükleer santrali Akkuyu NGS'de iş güvenliği tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı. İnşaat sahasında tehlike derecesine göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde 286 iş güvenliği uzmanı çalışırken, günde iki defa denetim yapılıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Projenin büyüklüğü, işveren ve işçi sirkülasyonu, sahada yürütülen inşaat çalışmalarına bağlı olarak değişkenlik gösteren iş kazası riskleri dikkate alınarak özel teftişler planlanmıştır. Mart, nisan ayı itibarıyla da teftişlere devam ediliyor" dedi.