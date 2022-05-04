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Giriş Tarihi: 4.5.2022

Akkuyu’da 20 bin çalışana 286 uzman koruması

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Akkuyu’da 20 bin çalışana 286 uzman koruması
Türkiye'nin 20 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek, 20 bin kişinin çalıştığı ilk nükleer santrali Akkuyu NGS'de iş güvenliği tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı. İnşaat sahasında tehlike derecesine göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde 286 iş güvenliği uzmanı çalışırken, günde iki defa denetim yapılıyor.

BİLGİN: ÖZEL TEFTİŞLER PLANLANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Projenin büyüklüğü, işveren ve işçi sirkülasyonu, sahada yürütülen inşaat çalışmalarına bağlı olarak değişkenlik gösteren iş kazası riskleri dikkate alınarak özel teftişler planlanmıştır. Mart, nisan ayı itibarıyla da teftişlere devam ediliyor" dedi.
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Akkuyu’da 20 bin çalışana 286 uzman koruması
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