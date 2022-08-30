Akkuyu’da sıradaki işlem: Yedek kazan dairelerin montajı

Tesisteki çalışmalar, Akkuyu NGS'nin en büyük müteahhitlerinden biri olan Sintek'in Türk mühendisleri ve inşaatçıları tarafından yürütülüyor. Bu çerçevede şu ana kadar 150 ton ağırlığında 5 adet kazan dairesi kuruldu.

Tesisin temeli, bina iskeleti ve çevre yapıları için ön hazırlıklar da tamamlandı. Bir sonraki aşamada kazan dairesinin pompalarının, boru hatlarının ve elektrikli ekipmanların montajı yapılacak. Böylece tesiste toplam 175 ton ağırlığında demir bir yapı kurulacak. Yeni kurulan başlatma ve devreye alma yedek kazan dairesinde yer alacak özel kazanlar, Rusya'daki kazan ekipmanları fabrikasında üretildi. Kazanlar, deniz yoluyla Akkuyu NGS sahasına teslim edildi.

Kurulum işlemlerinin tüm teknolojik süreçlerine Rus uzmanlarla yakın iş birliği içinde çalışma yürüten Türk mühendisler de eşlik ediyor.