AKMİB’den 284,6 milyon dolarlık ihracat

Petrokimya ürünleri başta olmak üzere plastik, boya, kauçuk, temizlik ürünleri, kozmetik, ilaç, gübre, organik ve anorganik kimyasallar, medikal ürünler ile geniş bir alt sektör yelpazesine sahip olan kimya sektörünün, sanayi ve tarımsal üretimin lokomotifi olduğunu vurgulayan AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, ihracat pazarlarındaki kayıpların telafisi için finansmana ulaşımdaki sıkıntılar, enflasyon, kur ve faiz dengesi sorunlarının öncelikli olarak çözümlenmesini beklediklerini ifade etti. Başkan Çağan, "Kolay ulaşılabilir, uygun maliyetli finansman ve nakit akışının sağlanması ile öngörülebilir bir ortamın oluşturulması rekabet gücümüzü artıracaktır" dedi.



"POZİTİF GÜNDEM ODAKLI İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"



Millet iradesiyle bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlayan yeni görev dönemini tebrik eden Başkan Saadettin Çağan, açıklanan yeni kabinenin katma değerli üretim ve ihracat sayesinde nitelikli büyüme ve refah artışı yolunda büyük icraatlar yapacağına inandığını belirtti. Çağan, "Önceki dönem bakanlarımıza değerli çalışmaları için teşekkür ediyor, yeni dönem bakanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. AKMİB ihracat ailesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de bakanlarımızla pozitif gündem odaklı iş birliği içerisinde ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"MAYIS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE ROMANYA"



Mayıs ayında Türkiye'nin kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatının 2,45 milyar dolara ulaştığını, bu performansa AKMİB'in yüzde 11,6 oranında destek verdiğini bildiren Başkan Çağan, bölge ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendirirken şöyle konuştu:



"AKMİB olarak Mayıs ayında 426 bin 533 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik. Bu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürün grupları mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar oldu. Mineral yakıtlar ve mineral yağlarda 146,6 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. Bunu, 48,9 milyon dolar değer ile plastikler ve mamulleri, 35,4 milyon dolar değerle anorganik kimyasallar takip etti. Kimyasal gübreler, kauçuk ve kauçuk eşya, sabun ve yıkama müstahzarları ürün gruplarında ihracat hacmimizi artırdık. Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde ise 57 milyon dolar değer ile Romanya birinci, 26,5 milyon dolar değer ile Güney Afrika Cumhuriyeti ikinci, 23 milyon dolar değer ile İspanya üçüncü sırada yer aldı."