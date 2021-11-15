AKM’nin ana destekçisi Türk Telekom oldu

Atatürk Kültür Merkezi
'nin (AKM) simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna Türk Telekom
'un adı verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında, teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran Türk Telekom, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu
'nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, "Türk Telekom bu sözleşme ile teknoloji, bina işletme giderleri, iletişim ve pazarlama ile etkinlik destekleri kapsamında 7 yıl boyunca her yıl 45 milyon lira ayni bağış ve ihale kapsamında da 15 milyon lira nakit destek sağlayacaktır. AKM de aslında bizim teknoloji farkındalığımızın çok özel bir örneğidir" dedi. Bu anlaşmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal
, "Türkiye'nin milli kültürünün oluşumunda önemli katkı ve izleri bulunan AKM'nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. AKM'nin 'kalbi' olan büyük opera salonuna da 7 yıllığına ismimizi verirken, AKM'nin tüm iletişim ve teknoloji altyapısını da sağlıyoruz. Türk Telekom önümüzdeki dönemde, farklı kültür-sanat iş birlikleri ile adını sıkça duyuracak. Kültürsanat yatırımlarımıza devam edeceğiz. AKM'nin tüm iletişim ve teknoloji altyapısını da sağlıyoruz. Türk Telekom olarak teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmek için çalışıyoruz. Sanatın da tıpkı iletişim gibi, insanları birleştiren ve yakınlaştıran bir rolü var. Bu birleştirici etkiden hareketle, teknolojinin sağladığı imkânları, herkesi 'değerli hissettirmek' için kullanmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
UÇTAN UCA SAĞLAYICI
Teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran Türk Telekom, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak. Anlaşma kapsamında, Türkiye'de bir ilke daha imza atılacak ve 5G altyapısı ile faaliyet gösteren Robot Cafe, Türk Telekom tarafından AKM içerisine konumlandırılarak, ziyaretçilere yeni bir deneyim sunacak. AKM ziyaretçileri ayrıca Türk Telekom'un kuracağı özel ağırlama alanında keyifli vakit geçirecek.