Akreditasyonda yeniden en başarılı oda BODTO

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sertifika Töreni 9 Eylül Cuma günü TOBB konferans salonunda gerçekleşti. Bodrum Ticaret Odası (BODTO) diğer tüm Odalar arasında aldığı en yüksek puan ile başarısını tekrar kanıtladı. Sertifikasını Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun takdimiyle alan BODTO yönetimi bu başarının ardında vizyoner yapıları, iyi bir sistem kurarak disiplinli çalışmak ile birlikte tüm Bodrum Ticaret Odası organ üyeleri, Oda çalışanları ve Oda üyelerinin olduğunu vurguladı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yönetiminde gerçekleşen törende Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Meclis Başkanı İlhan Ersan, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Eyinç ile Erdem Ağan, Meclis Üyesi Toros Demirdöven, Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder, Akreditasyon Sorumlusu Nermin Gönen ve Kalite Sistem Sorumlusu Saadet Kocaman hazır bulundu.

TOBB Başkanı: "Tüm Dünyaya kalite sistemimizi ihraç edebilir duruma geldik."

Törenin açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Akredite olmuş tüm Oda ve Borsaların Dünya'daki diğer tüm Oda ve Borsalarla aynı seviyede hizmet verdiğini vurguladığı konuşmasında Uluslararası çapta Odaların gelip TOBB'daki kalite sistemini örnek almak istediklerini belirttiklerini söyledi.

"Ben bu olağan üstü başarıları gerçekleştiren tüm Oda ve Borsalarımızla gurur duyuyorum. Şuan 268 Odamız akredite durumda. 35 Odamız da bu sürece giriyor. Hedefimiz ise 365 Oda ve Borsamızın tamamının akredite olması." diyen Hisarcıklıoğlu Oda ve Borsalardan gelen yeni talep ve görüşlerle birlikte yeni hedeflere geçerek yeni bir akreditasyon sistemi belirlediklerini açıkladı.

Hisarcıklıoğlu konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Tek rakibiniz kendinizsiniz. Sizler standartları yükselttikçe bizler de yeni standartlar belirliyoruz. Ticaret, sanayi üretim, Ar-Ge, sosyal sorumluluk, coğrafi işaret gibi yerel değerlerin tanıtılması gibi konularda yeni hizmet ve standartlar sisteme eklendi. Akreditasyon sistemlerinde Odalar ve Borsaları birbirlerinden ayırıyoruz Eskiden akreditasyonda tam puan 65 idi, şimdi tam puanı 100'e çıkardık. Geçmişte Oda ve Borsalarımız A-B-C kategorileri alıyorlardı artık puanlara göre değil 5-6-7 yıldız olarak sınıflandırılacaksınız.

Oda ve Borsalar bir üst lige çıkıyor

Akreditasyon sistemimizin. 20. yılında Oda ve Borsalarımızı bir üst lige çıkaracağız. Akreditasyonunun 20. yılında kurumsal kimliğimizi de güncelledik. Akredite Oda ve Borsalar kurumsal logolarımız kullanacaklar. Hedefimiz daha kaliteli kurumsal hizmet sunabilmek. Kriterleri de zorlaştırarak kalite ve üye odaklı hizmet anlayışını arttırmayı hedefliyoruz.

Artık dünyada sadece ülkeler değil iller ilçeler de marka haline geliyor. İllerin ve ilçelerin marka liderleri ise Oda ve Borsalarımız. Sizlerden beklentim il ve ilçelerinizdeki tüm paydaşları bir araya toplayıp hedefe ulaşmak için harekete geçmeniz. 1 milyon 800 bin üyemiz ile büyük bir camiayı temsil ediyoruz ve bizler onlar için varız. Böyle büyük bir camiaya yakışır kalitede çalışmalıyız.

En büyük zenginlik kaynağımız ise girişimciler, tüccarlar ve sanayicilerimizdir. Bu camiamıza hizmet aynı zamanda milli bir görevdir Camiamızı, ülkemizi daha ileri götürmek için çalışacağız. Hepinizi başarılarınızdan ötürü tekrar tebrik ediyorum. Yeni akreditasyon sertifikalarınız hayırlı uğurlu olsun."

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak: "Oda ve Borsalarımızın Akredite olmalarının iş dünyasına katkısı büyük."

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise konuşmasında, hizmet kalitesinin belirli bir standarda bağlandığını gösteren akreditasyon töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oda ve borsaların gümrükler ve bakanlıkla yakından ilgili olduğunu ifade eden Uçarmak, oda ve borsalara verilen akreditasyonun, hizmet kalitesini belirli bir noktaya getirmesiyle ticari hayatı kolaylaştıracağını, oda ve borsalara disiplin kazandıracağını bildirdi.

Kalite Tacı Yeniden Bodrum Ticaret Odası'nda

Türk Loydu tarafından son denetimi 2019 yılında gerçekleşen Bodrum Ticaret Odası A sınıfında akredite olarak sertifikalandırılmışı. Denetim sonuçları belli olduğu dönemde Covid-19 salgın durumundan dolayı TOBB tarafından her denetim döneminde gerçekleşen sertifika törenleri yapılamamıştı. Pandemi yasaklarının kalkması ile birlikte 2019 denetiminin törenini 9 Eylül Cuma günü gerçekleştiren TOBB, Oda ve Borsaların sıralamalarını da açıkladı. Bodrum Ticaret Odası 2019 yılı denetimlerinde en yüksek puanı olarak yeniden 1.lik tacını elde etti.

İlhan Ersan: "Kalite demek marka demek. Türkiye'nin marka Odasıyız."

Meclis Başkanı İlhan Ersan Bodrum Ticaret Odası'nın Bodrum'un adını gururla duyurmaya devam ettiğine dikkat çektiği konuşmasında kalitenin önemine vurgu yaptı. "Akreditasyon demek güven demek, kalite demek, kalite ise marka demek. Günümüzde güven veren, kaliteli olan, markalaşan rekabette her zaman öne çıkıyor. İşte Bodrum Ticaret Odası da gücünü buradan alıyor; yarattığı kalite çizgisini hiç bozmadan yukarı taşımaya devam ediyor." diyen Ersan, Odalar arasında en yüksek puana sahip olan BODTO'nun iş dünyasında büyük bir prestij temsil ettiğini belirtti.

Başkan Kocadon: "Odamız göz kamaştırmaya devam ediyor."

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ise 2007 yılında A kalite Oda olduklarına dikkat çekerken o zamandan günümüze A kalite çizgisini bozmayan tek Oda olduklarını vurguladı. "TOBB, Akreditasyon Sertifika Sistemi ile Oda ve Borsalara kalite aşılamaya devam ediyor. Bunu da çok güzel başarıyor, bu sertifikasyon ve sıkı denetim Odalarımızın her daim kalite anlayışı ile çalışmasını sağlıyor." diyen Başkan Kocadon BODTO'nun yeniden Odalar arasından en yüksek puanı alarak göz kamaştırmaya devam ettiğini belirtti.

BODTO Genel Sekreterinden takım oyunu vurgusu

Konu ile ilgili açıklama yapan Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Fuat Önder ise bu başarının sırrının iyi bir ekip ve bu ekibin kararlarını destekleyen yönetim olduğunu vurguladığı konuşmasında şöyle dedi: "En önemli konu kalitede sürdürülebilirliği yakalamamızdır. 2007'den beri A kategorisini devam ettiren bir Oda olmak kolay değil. Yönetim kurulumuzun vizyoner yapısı, bizleri desteklemeleri ve elbette yoğun çalışan personellerimiz ile bu başarıyı yakaladık ve sürdürmeye devam edeceğiz."