Aksaray'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekimi töreninde, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir törenle vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bu proje Cumhuriyet tarihinin en büyük projesidir. Bu projenin çevremizde pek eşi benzeri yoktur. Projemiz 81 ili ve ilçelerini kapsıyor. Depreme dayanıklı, yeşilin hakim olduğu, sosyal donatıları olan ve mahalle kültürünün yeniden canlandırılacağı bir yaşam alanları inşa ediliyor. Sosyal devlet olmanın gereği, her ayrıntısı düşünülmüş projede."

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise devletin imkanlarını sonuna kadar zorladığını belirterek, yeni yapılacak konutların hak sahiplerine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Aydoğdu ve Dinçer, daha sonra noter huzurunda ilk kuraları çekti.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup, dijital ekrana yansıtıldı.