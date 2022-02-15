Aktif 1 trilyon lirayı aştı

VAKIFBANK
, Türk bankacılık sektöründe Ziraat Bankası
'nın ardından aktif büyüklüğü 1 trilyon lirayı geçen ikinci banka oldu. Toplam aktiflerini 2021'de yüzde 44 artıran Vakıfbank, aktif büyüklükte 1 trilyon TL barajını aştı. Vakıfbank böylece, 2020 sonunda elde ettiği en büyük ikinci banka olma konumunu güçlendirerek sürdürdü.
MÜŞTERİLERİN YANINDAYIZ
Nakdi ve gayrı nakdi kredilerini bir önceki yıla göre yüzde 46 artıran banka, milli ekonomiye desteğini ise 766 milyar TL seviyesine yükseltti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih
, güçlü teknolojik altyapıları, genç ve dinamik ekipleri, beklenti ve ihtiyaçları doğru okuma kabiliyetleri ile her zaman müşterilerinin yayında olduklarını belirtti.
ÖNCELİK TİCARİ KREDİ
Bankanın nakdi ve gayrı nakdi krediler yoluyla ülke ekonomisine sağladığı finansman desteğinin yıllık bazda yüzde 46 artarak 766 milyar TL'ye ulaştığını bildiren Üstünsalih, "Kredi büyümesinde ülkemizin gayrı safi yurt içi hasıla büyümesine ve cari açığın azalmasına en büyük katkıyı sağlayan ticari kredilere öncelik verdik. Ticari kredilerimiz yüzde 43 artarak 450 milyar TL'e ulaştı" dedi.