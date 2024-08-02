‘Aktifimizi 47,2 milyar liraya, sermayemizi 23,2 milyar liraya yükselttik’

'Faizlerin düşmesi ile şirket kaynaklarını iki ana alanda yatırımlara dönüştüreceğiz'

Enflasyonist dönemin gayrimenkul varlık değerlerini de artırdığına dikkat çeken Erden Timur, "Pandemiden sonraki 4 yılda özkaynak, varlık artırmak için şirkete ciddi likidite enjekte ettik. Faizlerin düşmesiyle bu kaynakları yatırıma dönüştürme beklentisineyiz. İki ana konuya odaklanacağız. İlki yurtiçinde yatırımı özgürleştiren, bireylerin kurumsal yatırım yapmasını sağlayan bakış açısı ve proje gayrimenkul yatırım fonları bakışı ile ülke içindeki yatırımlarımızı genişleteceğiz. Özgürlükle ilgili olan her şey çok sürdürülebilir oluyor, airbnb gibi, uber gibi. Konut yatırımının en büyük kaynağı bireysel konut yatırımcısı. Paydaşlık kimliği ile yatırım imkanı birçok gayrimenkul projesi ve yatırımın önünü açabilir. Ortak malla mülkiyet gibi bir açılımımız olacak. İkincisi de yurt dışındaki yatırımlarımızı artıracağız. Türkiye'de gayrimenkuldeki rekabet çok üst düzey olduğu için sektör olarak yurt dışındaki rekabetin üstünde işler yapan sektörüz. Bu rekabet yurt dışında olsa, çok da ciddi kaynak getirir ülkeye." dedi.

'İstanbul, İzmir ve Bodrum'da 6 hazır projemiz var, uygun ortamı bekliyoruz'

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "6 hazır projemiz var. Onlar için de faizlerin düşmesini, ortamın daha elverişli hale gelmesini bekliyoruz. Bu projeler İstanbul, İzmir ve Bodrum'da. Yüksek faizden düşük faiz dönemine bir geçiş olacak. Haliyle bu geçiş sürecinde talep birikmesi de oluyor. Biz o döneme hazırlık yapıyoruz. Kurumsal ticari kredilerin 15'ler seviyesine geldiği, konut kredilerinin de aylık yüzde 1,3'ler ve altına geldiği dönemlerde satışlar açılacaktır, bekleyen talep devreye girecektir.

Yurtdışı yatırımlar hızlanıyor

Hamburg'da tapulu, kira getirisi hazır yatırım sahibi olmak isteyenlere yönelik bir proje lansmanına hazırlandıkları bilgisini veren Erden Timur, "Tamamlanmış, oturum başlamış, kira getirisi hazır yatırım sahibi olmak isteyenlere yönelik bir proje. Çünkü dövizle getiri elde etmek ihtiyacı yoğun bir şekilde talep de var. Ayrıca Almanya'da iki otel binası inşaatımız devam ediyor. Birini Marriott işletecek. Amerika'da Brooklyn'de 1,5 yıl önce bitirdiğimiz projemize çok yakın bir lokasyonda ikinci projemizi devreye alıyoruz. 120 daireden oluşuyor. 4.caddeye çok yakın. Miami'de kiralama sektörü için geliştirdiğimiz yerler var. Kiralık konut ve öğrenci yurdu projesi. Dubai'de yap sat için projelerimiz vardı. Önceden park ettiğimiz şeylere şu anda hızlı bir dönüş yapıyoruz." dedi. Suudi Arabistan'daki gelişmeleri de yakından izlediklerini, görüşmeler olduğunu, doğru lokal ortak olur ise ilerleyebilecekleri mesajını verdi.

7 arsa projesinin daha tapuları teslim ediliyor

Nef Arsa tarafında Türkiye'de 32'inci ofisini açan Nef, aktif bayileşme sürecine devam ediyor. Arsa fikrini 4 sene önce pazardaki barınma sorununa karşı gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda pazara sundu. İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Antalya, Sakarya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Konya ve Kayseri ile birlikte Türkiye çapında 32 bayisi bulunan Nef Arsa; Sakarya, Çanakkale, İzmir, Ankara, Kırklareli'nde projeleri bulunuyor. Nef Arsa ile sektörde bir ilki gerçekleştirdi. Bununla birlikte tüketicilerin alım gücünü desteklemek amacıyla Nef Arsa lokasyonlarında %0,99 oranında banka kredisi fırsatı ve 48 aya varan vade seçenekleri de sunuluyor. Erden Timur, "Satışına başladığımız arsalardan 7'sinin daha tapularını teslim etmeye başladık. Bu projeler: Lüleburgaz, Sakarya Novu, Bursa Orhaneli, Ankara, Assos, Kaz Dağları Yanıklar, İğneada ve Ezine. Bu projelerin tümünde tapu teslim süreçleri eş zamanlı olarak başladı. İlk çeyreğe kadar bayi sayısını da 60'a çıkaracağız. Nef Arsa tarafında müşteri sayısını ikiye katlama hedefimiz var. Yaklaşık 10 bin olan Nef Arsa müşteri sayısını 1 yılda 20 bine çıkarma hedefimiz var. Nef son iki yılda 3,5 milyon metrekarenin üzerinde arsa satışı gerçekleştirdi. Bundan iki yıl önce ciromuzun yüzde 12'si arsadan geliyordu. Bu oran şimdi üç dört katına çıktı. 4 yıldır pazar lideri olmanın yanı sıra, son 3 yılda en fazla ve en hızlı satış yapan marka Nef. Ege bölgesi ve İstanbul çevresinde yeni arsa projelerimizi de lanse etmeye başlayacağız. Bizim geliştirdiğimiz 27 milyon metrekare arsamız var, onları kısım kısım satışa çıkarıyoruz." dedi.