Alım gücünde ivme yukarılara çıkacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 2024 yılında küresel ekonomideki çalkantılara ve bölgesel sorunlara rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğinin altını çizdi. 2025 yılının öncelikli hedefleri hakkında bilgi veren Akbaşoğlu, "İhracatımızı rekor seviyelere çıkarmaya devam etmek, sanayi ve teknoloji alanında yatırımlarımızı artırmak, daha fazla katma değer üreten bir ekonomi oluşturmak istiyoruz" dedi. Akbaşoğlu, öncelikli hedeflerinin ise emeklinin, çiftçinin, işçinin, sanayicinin ve toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü daha yukarılara çıkarmak olduğunun altını çizdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE YATIRIM ARTACAK

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımları artıracaklarını kaydeden Akbaşoğlu, "2025 yılında enerji ihtiyacımızı güneş, rüzgâr ve diğer yeşil enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Çevre dostu şehir projelerimizi hızlandıracağız. Türkiye'yi bilim ve teknolojide lider ülkeler arasına taşıyacağız" diye konuştu. Türkiye'nin, mazlumların sesi olmaya devam edeceğini ifade eden Akbaşoğlu, "Diplomasi masasında da sahada da güçlü olmaya devam edeceğiz" dedi.