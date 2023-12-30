Alınan kararlar güveni artırıyor

Borusan Grup Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar, 2024'te de yatırım fırsatlarını değerlendireceklerini belirtti. Kafadar, "Gemlik'te kurulu Borçelik tesisimizin kapasitesi arttırılarak 500 bin tonluk ağırlıklı otomotive yönelik yeni bir kaplama tesisi yatırımı planlıyoruz. Boru işimizde ABD ve Avrupa yatırımları ile büyüme gibi başlıklar bulunuyor. Enerji portföyümüzü Saros hibrit, 94 megavatlık Saros GES, Balabanlı, Pelit ile toplamda 120 megavat büyütüyoruz. Yeni güneş ve rüzgâr santrali yatırım seçeneklerini değerlendiriyoruz. Elektrikli şarj istasyon ağları yatırımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.ABD ve Avrupa'da 4 yılda 16'dan fazla erken aşama girişime yatırım yapmayı planladıklarını anlatan Kafadar, "Ulaşmak istediğimiz fon büyüklüğü ise 20 milyon dolar seviyesinde. Bu fon aracılığıyla odaklandığımız dikeylerde, hedef coğrafyalardaki fırsatları değerlendireceğiz" dedi. Kafadar, 2024'te sıkı para politikasının birikmiş gecikmeli etkilerinin küresel ekonomik aktivitede yavaşlama olarak kendini göstereceğini düşündüklerini ifade ederek, birçok gelişmiş ekonominin durgunluk yaşaması veya "yumuşak iniş" yapması baz senaryosunu oluşturmakla beraber küresel çapta derin bir resesyonun beklentilerinde yer teşkil etmediğini söyledi. 2023'ün, ekonomik aktivitenin sene başındaki beklentilere kıyasla oldukça güçlü seyrettiği bir yıl olduğunu belirten Kafadar, "Ancak yüksek enflasyonun eşlik ettiği yüksek büyüme performansı birtakım makroekonomik dengesizliklerin de oluşmasına sebep oldu. Bu dengesizliklerin başında da enflasyon geliyor. Yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararlar neticesinde enflasyonun düşüş trendine girdiğini aylık enflasyon gerçekleşmelerinden görebiliyoruz. Aynı zamanda ekonomik aktivitede de dengelenme 2023'ün son çeyreği itibarıyla başlamış durumda. Buradan hareketle 2024'te bu dengelemenin artarak devam etmesini bekliyoruz. Alınan kararların özellikle yılın ikinci yarısında meyvelerini vermesiyle enflasyonda da belirgin iyileşme beklentimiz mevcut" şeklinde konuştu. Yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararların yatırımcı güveninin artırılması noktasında pozitif etkiye sahip olduğunu dile getiren Kafadar, Türkiye'nin brüt rezervlerinin rekor kırması ve risk göstergelerinde son dönemdeki yaşanan iyileşmenin de bunu teyit ettiğini söyledi. 2023'ü 7.5 milyar dolar ciro ile kapattıklarını anlatan Kafadar, "Yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararlar, yatırımcı güveninin artırılması noktasında pozitif etkiye sahip. Dengelenme sürecinin başarıya ulaşmasının ardından Türkiye ekonomisinin uzun dönemli büyük kazanımlar sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.