Allday dünya markası olma yolunda

Türk tekstil sektörü, dünyanın en büyük 5. ihracatçısı konumunda. Küresel salgını çok fazla darbe almadan atlatan Türk tekstil sektörü, başarısı ile de göğsümüzü kabarttı. Son yayınlanan verilere göre 2021 yılında 12,9 milyar dolar değerinde tekstil ihracatı gerçekleştirdi. Bu rakam ile de Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Asla bitmeyecek sektörlerden biri olarak nitelendirilen tekstili son dönemlerin en çok tercih edilen hazır giyim firması Allday.com.tr kurucu ortağı Cengiz Köse ile konuştuk.

Köse, Türkiye'nin tekstil alanında kırdığı ihracat rekorunu beklediklerini söyledi. ''Türkiye'nin tekstil sektöründe büyümesi kaçınılmaz'' ifadelerini kullanan Köse, Allday firması olarak ihracat kapasitesinin artırılması için ve marka tanıtımları için yurt dışı fuarları başta olmak üzere, dijital kanallar vasıtasıyla da yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Marka tanıtımları kapsamında yurt dışı fuarlarına ağırlık veren Allday'in dijital araçlar ile de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünün altını çizdi.

İstanbul Merter lokasyonunda kurulan Allday firmasına, yurt dışından ilgi oldukça fazla. İstanbul'dan dünyaya açılan bir kapı olan Allday, Avrupa başta olmak üzere Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da büyük ilgi görüyor. Büyüme hedeflerini gerçekleştirmede de adımları hızla çıkan Allday markası, yakın zamanda da yurt dışında bayilikler verecek.

Diğer taraftan, Allday e- ticareti aktif kullanan markaların başında geliyor. Özellikle salgın sürecinde çevrim içi satış kanallarını iyi kullanan firma bu sayede satışlarında da ciddi bir kayıp yaşamamış.

Köse'ye göre Allday firmasının tercih edilmesinin en önemli faktörlerinden birkaçı dünyadaki trendleri çok iyi yorumlayabilmesi ve kumaş tercihlerinde göstermiş oldukları hassasiyet. Doğal kumaş oranını yüzde 85'e çıkaran Allday bu oranı yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yüzde yüz doğal kumaşların yanı sıra Allday markası, şık ve sade tasarımları ile de göze hitap ediyor.

Markanın ilk çıkış noktasının Türkiye'de muhafazakar giyim alanında yaşanan boşluk ve yerli markaların büyük çoğunluğunun gündem trendlerini tüketici ile buluşturmada eksik kalması olduğunu belirten Köse, kurulmaları ile birlikte yerli ve milli bir marka olarak iç piyasadaki ve dış piyasadaki talepleri karşıladıklarını ve boşluğu doldurduklarını söyledi.

Genç ve dinamik bir yönetim kuruluna sahip markanın çalışanları da genç. Koleksiyonları ve vizyonları incelendiğinde genç bir ekiple çalıştıkları belli olan Allday markasının adını önümüzdeki günlerde sıkça duyacağız.

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