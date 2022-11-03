Alman devinden rekor zarar! Öncü veriler endişe yarattı: İflas dalgası mı geliyor?

Alman devi Uniper, Rusya ile yaşanan enerji krizinden en çok etkilenen şirketler arasında yer alarak yılın ilk dokuz ayında 40 milyar euro zarar ettiğini bildirdi. Geçtiğimiz hafta da Almanya'da iflas eden şirketler kervanına 1866'da kurulan otomotiv parçaları tedarikçisi Borgers Grubu da katılmıştı. Ardı ardına süren krizlerle Alman şirketleri paniğe kapıldı.

Uniper SE, şirketin Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzını kesmesinden sonra hayatta kalma mücadelesi verdiği yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 40 milyar euro (39,3 milyar dolar) net zarar bildirdi.