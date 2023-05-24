Alman devinden Türkiye’ye 40 milyon euro’luk yatırım

Ticari araç endüstrisinde geniş bir portföy sunan ZF Group, ZF CVS Türkiye aracılığıyla Sakarya'da büyük bir fabrika yatırımı yaptı. 300 milyon Euro'luk ihracat potansiyeli ile toplamda 600 kişilik istihdam oluşturulacak ZF CVS Türkiye, fren körüğü üretimi için Sakarya'da kurduğu fabrikasının resmi açılışını yaptı ve yeni üretim binasının da temel atma törenini gerçekleştirdi. ZF CVS Türkiye, bugüne dek iki tesis için yaklaşık 40 milyon Euro'luk yatırım yaptı. ZF CVS Türkiye, planladığı ilave birimleriyle Sakarya'da bulunan tesislerinde 600 kişiye istihdam imkanı yaratmayı ve toplamda 300 milyon Euro'luk ihracat hacmine ulaşmayı amaçlıyor. 2020 yılında temeli atılan fren körüğü fabrikasının açılışı ve ek tesislerin temel atma töreninde konuşan ZF Ticari Araç Fren Sistemleri Global Başkanı ve ZF CVS Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz, "Bu yeni yatırım, ZF'nin otomotiv sektöründe Türkiye'ye duyduğu güveni göstermektedir. Türkiye'de oluşturduğumuz güçlü tedarikçi altyapı ve müşteri odaklı çalışmalarımız, ülkemizdeki yatırımlarımızın temelini oluşturuyor. ZF CVS Türkiye olarak bugün Türkiye'de sadece üretim faaliyetinde bulunmuyor, WABCO ve ProVia marka ürünlerimizin de yerel müşterilerimize hızlı ulaştırılmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda satın almadan ürün segmentlerine, farklı global fonksiyonları temsil eden yöneticilerimiz ve ekipleriyle birlikte İstanbul'daki merkezimiz ve Sakarya'dan tüm dünyayı yönetiyoruz." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ve Yatırım Ofisi'ne süregelen destekleri için teşekkürlerini dile getiren Eryılmaz, 2022 yılında 44 milyar Euro ciro yapan ve 32 ülkede, 168 üretim tesisi bulunan ZF'nin, Türkiye'deki yatırımlarıyla dünya genelindeki geniş müşteri kitlesine üstün bir değer sağladığını belirtti.Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışı yapılan fabrikada fren körükleri ve krank milleri üretildiğini ifade eden Kazım Eryılmaz, "Şirketimiz, temel atma töreni gerçekleşen yeni üretim binasında kompresörler de dahil olmak üzere yüzde 90'a varan yerlilik oranına sahip ticari araç şasi teknolojisi ürünlerine yatırım yapmayı hedefliyor. Yakalanan yerlilik oranı, son 13 yıldır oluşturulan güçlü yerel tedarikçi ağının ve Türkiye'nin güçlenen altyapısının ve lojistik imkanlarının bir sonucudur" diye konuştu.