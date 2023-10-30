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Giriş Tarihi: 31.10.2023

Alman ekonomisi son çeyrekte yeniden küçülmeye döndü

Alman ekonomisi son çeyrekte yeniden küçülmeye döndü
Almanya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde de zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle yüzde 0.1 daraldı. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıklamasında, "Özellikle hane halkı nihai tüketim harcamaları daha düşük oldu. Ülkenin GSYH'si 2023'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0.3 geriledi. Ekonominin bu dönemde daralmasının ana sebebi, yüksek enflasyonun ve faiz oranlarının özel tüketimi yavaşlatması oldu" denildi. Hükümet, büyümenin 2024'te yüzde 1.3'e, 2025'te ise 1.5'e yükselmesini bekliyor. IMF ise Almanya'nın bu yıl küçülen tek gelişmiş ülke olacağını bildirmişti.
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Alman ekonomisi son çeyrekte yeniden küçülmeye döndü
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