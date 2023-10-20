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Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:58 Son Güncelleme: 20.10.2023 12:00

Alman firmalarının Türkiye'ye yatırımı için çalışmalar yürütülüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) ve Almanya Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen "Türk-Alman Ekonomik İlişkilerine Finansal Perspektif" başlıklı toplantıya katıldı.

AA
Alman firmalarının Türkiye’ye yatırımı için çalışmalar yürütülüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) ve Almanya Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen "Türk-Alman Ekonomik İlişkilerine Finansal Perspektif" başlıklı toplantıya katılmasına ilişkin AHK Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, toplantı, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, TCMB Başkanı Erkan ve Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Burkhard Balz'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AHK Türkiye Başkanı Pınar Ersoy, TCMB Başkanı Erkan ve Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Balz'ı ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin, uzun yıllardır devam eden bir tarihi partnerliğin ürünü olduğunu ve bu ilişkinin her iki ülkenin de büyümesine ve kalkınmasına önemli katkı sağladığını vurgulayan Ersoy, Türkiye'nin dinamik ekonomisinin, yabancı yatırımcılar gözünde büyük bir potansiyel oluşturduğunu ve son dönemde artan istikrar ile birçok Alman firmasının Türkiye'ye yatırım konusunda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Ersoy, Türkiye ile Almanya arasında daha güçlü ticari ilişkiler ve karşılıklı yatırımların artırılmasının AHK Türkiye'nin faaliyetlerinde birincil odak noktası olmaya devam edeceğini bildirdi.

"TÜRK-ALMAN EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLHASSA ÇOK YOĞUN"

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da "Türk-Alman ekonomik ilişkileri bilhassa çok yoğun. TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan ve Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Burkhard Balz ile para politikası perspektiflerini değerlendirmekten memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Erkan ve Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Balz ise konuşmalarında Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere değinerek, iki ülke arasındaki geleneksel yakın bağların bunun için iyi bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Hafize Gaye Erkan'ın enflasyon görünümü ve dezenflasyona geçiş sürecine dair sunum yaptığı toplantıya, AHK Türkiye'nin 200'ü aşkın üye şirketinin temsilcisi katıldı.

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Alman firmalarının Türkiye'ye yatırımı için çalışmalar yürütülüyor
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