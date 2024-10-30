Alman otomotiv devi üç fabrika kapatacak

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, Almanya'da üç farklı fabrika kapatacak. Geçtiğimiz aylarda maddi tasarruf hedefiyle büyük bir işten çıkarma gerçekleştiren Volkswagen, bu adımıyla beklediği etkiyi elde edememişti. Tasarruf hedeflerinin 3 milyar euro kadar altında kalan şirket, bu yüzden Almanya'da fabrika kapatma planları yapmaya başladı. Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, işçilere yönelik bilgilendirme etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Yönetim kurulu Almanya'daki en az üç Volkswagen fabrikasını kapatmak istiyor" dedi.Ülkedeki diğer tesislerin de küçüleceğine işaret eden Cavallo, şunları kaydetti: "Bu karar somut olarak bu, ürünlerin, miktarların, vardiyaların ve tüm montaj hattının azaltılması anlamına geliyor. Yönetim bu konuda kesinlikle ciddi. Bu, toplu pazarlık turunda kılıç sallamak değildir, Almanya'daki tüm tesisler bu planlardan etkileniyor. Hiçbiri güvende değil."Volkswagen, Eylül 2024 başında tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatacağını ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını 5 yıl erken sonlandırılacağını açıklamıştı. Volkswagen Group, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin Almanya'daki istihdamı ise yaklaşık 300 bini buluyor.