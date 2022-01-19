Alman otomotivcilerden rekabet savunması

Rekabet Kurumu'nun, Alman otomotiv üreticileri Audi
, BMW
, Daimler, Porsche
ve Volkswagen
hakkında yürüttüğü soruşturmada sözlü savunma aşamasına geçildi. Beş otomotiv üreticisinin bileşen geliştirme ve üretimi, egzoz arıtma ve emisyon standartlarını da içerecek şekilde ürün özellikleri, inovasyon, çevresel ve güvenlikle ilgili teknolojiler, sertifikalar ve standartlar ile bunların piyasaya giriş zamanlamasına ilişkin koordinasyonlarda bulunmak suretiyle rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak açılan soruşturmada, soruşturma heyetinin incelemeleri sonucunda söz konusu faaliyetlerin ilgili kanunlara aykırılık teşkil etmediği ve Türkiye
piyasalarında bir etki doğurmadığı açıklandı.
HUKUKA AYKIRI
Sözlü savunma oturumunda görüşlerini bildiren soruşturma heyeti, söz konusu soruşturmanın 'Beşli Grup' üyeleri olarak anılan orijinal parça üreticilerinin (Audi, BMW, Daimler, Porsche, Volkswagen) hangi faaliyetlerine yönelik açıldığına yönelik açıklamalarda bulundu. ANKARA