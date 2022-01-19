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Giriş Tarihi: 20.1.2022

Alman otomotivcilerden rekabet savunması

Alman otomotivcilerden rekabet savunması
Rekabet Kurumu'nun, Alman otomotiv üreticileri Audi, BMW, Daimler, Porsche ve Volkswagen hakkında yürüttüğü soruşturmada sözlü savunma aşamasına geçildi. Beş otomotiv üreticisinin bileşen geliştirme ve üretimi, egzoz arıtma ve emisyon standartlarını da içerecek şekilde ürün özellikleri, inovasyon, çevresel ve güvenlikle ilgili teknolojiler, sertifikalar ve standartlar ile bunların piyasaya giriş zamanlamasına ilişkin koordinasyonlarda bulunmak suretiyle rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak açılan soruşturmada, soruşturma heyetinin incelemeleri sonucunda söz konusu faaliyetlerin ilgili kanunlara aykırılık teşkil etmediği ve Türkiye piyasalarında bir etki doğurmadığı açıklandı.

HUKUKA AYKIRI
Sözlü savunma oturumunda görüşlerini bildiren soruşturma heyeti, söz konusu soruşturmanın 'Beşli Grup' üyeleri olarak anılan orijinal parça üreticilerinin (Audi, BMW, Daimler, Porsche, Volkswagen) hangi faaliyetlerine yönelik açıldığına yönelik açıklamalarda bulundu. ANKARA
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Alman otomotivcilerden rekabet savunması
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