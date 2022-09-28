Alman şirketlerin yarısı iflasın eşiğinde

Almanya'da yüksek enerji fiyatlarına yönelik endişeler artarken, bu ay geçen aya göre daha fazla sayıda Alman şirketinin ekonomik varlığının tehdit altında olduğu kaydedildi. Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin (BVMW) 1.100 şirketle yaptığı ankete göre, ülkede şirketlerin yüzde 52'si yüksek enerji fiyatları nedeniyle ekonomik varlıklarını tehdit altında hissediyor. Birliğin ağustos ayındaki anketinde, mevcudiyetlerini tehdit altında gören şirketlerin oranı yüzde 42 olarak duyurulmuştu.BVMW Yönetim Kurulu Başkanı Markus Jerger, konuya ilişkin enerji krizinde durumun daha da kötüleştiğini, birçok şirketin varlıklarından endişe duyduğunu belirtti. Jerger, KOBİ'ler için 15 milyar euroluk fon sağlanmasını önerdi.