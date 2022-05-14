Alman turist Türkiye’ye akın edecek

Alman Bağımsız Serbest Seyahat Acentaları Birliği'nin (VUSR) Alman emeklilerin kış aylarında Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerde tatil yapmaları yönündeki açıklamaları hakkında SABAH'a değerlendirmede bulunan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Almanya'dan 5 milyonun üzerinde ziyaretçi gelmesini bekliyoruz" dedi. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere farklı ülkelerden orta yaş ve üzeri turistin Türkiye'deki destinasyonları tercih ettiğini söyleyen Bağlıkaya, VUSR'ın tatil satışlarının Alman devleti tarafından sübvanse edilmesi talebinin karşılanması durumunda orta yaş üzeri kesimin tatil ve seyahat hareketlerinin hızlanmasını beklediklerini kaydetti. 3. Yaş Turizmi ile ilgili bilgi veren Bağlıkaya, "Orta yaş üzeri kesimin tatil ve seyahat hareketleri zaten önemli bir turizm segmenti konumunda. Almanya, yaşlı ve emekli sayısının yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sıralarda. Ülkede emeklilik maaşı alan kişilerin sayısı 26 milyona yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.Almanya gibi gelişmiş ülkelerdeki emekli maaşları üzerinden oluşan çok ciddi bir ekonomik büyüklüğün olduğunu vurgulan Bağlıkaya, "Gelişmiş ülkelerdeki insanların turizmdeki harcamaları önemli bir potansiyel oluşturuyor. 3. yaş grubundaki turistlerin ülkemize çekilmesi özellikle kış döneminde atıl kalan tesislerin faal halde tutulması turizmin 12 aya yayılması açısından da önemli" dedi. Bağlıkaya, Almanya'nın turizmde uzun yıllar birinci ana pazar olarak büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekti.