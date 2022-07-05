Almanlar 31 yıl sonra ilk açığını verdi

Küresel durgunluk Avrupa'yı derinden etkiliyor. Bölgenin lokomotifi konumundaki Almanya bu durgunluğun etkisiyle 31 yıl sonra ilk kez dış ticaret açığı verdi. Alman Federal İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede mayıs ayında 900 milyon euroluk dış ticaret açığı oluşunca ülkenin ihracat-ithalat dengesi 1991'den bu yana ilk kez bozulmuş oldu.Takvim ve mevsimsellikten arındırılmış ticaret verilerine göre, Almanya'nın ihracat rakamları mayısta önceki aya göre yüzde 0.5 azalarak 125.8 milyar euroya geriledi. İthalat ise yüzde 2.7 artarak 126.7 milyar euroya yükseldi. Almanya nisan ayında 3.1 milyar euro dış ticaret fazlası açıklamıştı.Mayıs 2021'e göre ihracat yüzde 11.7, ithalat da yüzde 27.8 arttı. Almanya'da mayıs ayı ihracatının 67.5 milyar eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 61.8 milyar euroluk bölümü AB'den geldi. Mayıs 2021'e göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2.8 azalırken, bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 2.5 arttı. Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı mayısta 2021'nin aynı ayına kıyasla yüzde 0.5 artarak 8.7 milyar euroya yükseldi. Söz konusu dönemde Almanya'nın ABD'ye ihracat yüzde 5.7 artarak 13.4 milyar euroya ulaştı.Almanya'nın Rusya'ya ihracatı mayısta yüzde 29.4 artarak 1 milyar euroya ulaştı.Euro Bölgesi'nde mayısta tahminlerin altında artan ÜFE, 15 ayın en yavaş artışını kaydetti. Eurostat verilerine göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 0.7 arttı. Bu, bir yıldan uzun sürenin en düşük artışı olarak kayda geçti. Önceki ay artış yüzde 1.2 olmuştu. Enerji maliyetlerindeki azalma enflasyonun tahminlerin altında kalmasında etkili oldu. ÜFE yıllık bazda ise yüzde 36.3'e geriledi.Avrupa'da kış sonunda yüzde 28 olan doğalgaz depolarındaki doluluk oranı haziran sonu itibarıyla yüzde 60'a yükseldi. Gelecek yıl kış aylarında doğal gaz konusunda problem yaşamak istemeyen Avrupa ülkeleri havaların ısınmasıyla depolarını doldurmaya başladı. Doğal gaz tüketimi yüksek ülkelerden Almanya, depolarının yüzde 62'sini doldurdu.Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, yüksek enflasyonun toplumsal barışı tehdit ettiğini belirterek, devam eden fiyat baskısının Alman ekonomisinde resesyon riskini artırdığını söyledi. Yüksek enflasyonun toplum üzerindeki olumsuz etkisine dikkati çeken Sewing, Almanya'da anketlerde insanların yüzde 40'ının yüksek enflasyon nedeniyle artık tasarruf edemeyeceklerini söylemesinin Almanya'da toplumsal barışı tehdit ettiğini kaydetti. Sewing, fiyat baskısının Alman ekonomisinde resesyon riskini artırdığını belirtti.