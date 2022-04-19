Almanlar Rus gazı boykotuna karşı

Almanya Şansölye Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck Rusya'dan doğalgaz boykotu planlarına uymayacaklarını açıkladı. Habeck, "Berlin, Rus gazının arzını hızlı bir şekilde sona erdiremez" dedi. Almanya'da patronlar ve işçi sendikaları da Rusya gazının ambargosuna karşı birleşti. BDA işverenler grubu başkanı Rainer Dulger, "Hızlı bir gaz ambargosu üretim kaybına, duruşlara ve Almanya'da uzun vadeli istihdam kaybına yol açacaktır" dedi. AB'nin 27 ülkesi, doğalgazın yaklaşık yüzde 40'ını ve petrolün yüzde 25'ini Rusya'dan alıyor. Ukrayna'daki askeri operasyonun başlamasından sonra, Alman makamları kısa vadede Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma niyetlerini açıklamıştı. Almanya, Rusya'dan yaptığı doğalgaz ithalatının yaklaşık yüzde 55'ini yılbaşında almıştı. Şu anda bu pay yüzde 40'a düşürülmüş durumda.Rusya'nın doğalgazı kesilirse Almanya'nın 240 milyar dolarlık zararla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.Avrupa'da gaz fiyatları megavat saat başına 84 euro ile Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Hava sıcaklıklarının yükselmeye başlaması ve Rusya'dan gelen ruble ile gaz ödemelerinin önümüzdeki ay başlamayacağına yönelik sinyallerler düşüşte etkili oldu.