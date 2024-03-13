Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Almanlar tatil için Türkiye’yi seçiyor
Giriş Tarihi: 14.3.2024

Almanlar tatil için Türkiye’yi seçiyor

Almanlar tatil için Türkiye’yi seçiyor
Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanların bu yaz tatili için Türkiye rezervasyonlarında yaşanan artışın yüzde 40'ı geçtiğini belirterek, "Tatil paketi söz konusu olduğunda Türkiye, İspanya'dan bile önde" dedi. Fiebig, Türkiye'yi turizm pazarındaki en başarılı destinasyon olarak gördüklerini belirterek, Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda da çok cazip olduğunu vurguladı. Fiebig, "Türkiye'nin turizmde çok iyi gittiğini görüyoruz. Türkiye diğer rakiplerinden daha iyi durumda" diye konuştu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanlar tatil için Türkiye’yi seçiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA