Almanlar tatil için Türkiye’yi seçiyor

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanların bu yaz tatili için Türkiye rezervasyonlarında yaşanan artışın yüzde 40'ı geçtiğini belirterek, "Tatil paketi söz konusu olduğunda Türkiye, İspanya'dan bile önde" dedi. Fiebig, Türkiye'yi turizm pazarındaki en başarılı destinasyon olarak gördüklerini belirterek, Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda da çok cazip olduğunu vurguladı. Fiebig, "Türkiye'nin turizmde çok iyi gittiğini görüyoruz. Türkiye diğer rakiplerinden daha iyi durumda" diye konuştu.