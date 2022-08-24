Almanya, 2025’e kadar Kanada’dan hidrojen ithalatına başlamak istiyor

Kuzeyde Baltık Denizi'nden güneyde Adriyatik kıyılarına kadar yayılmış AB ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası yaşanan gaz arz kriziyle başa çıkmak için çeşitli önlemler alıyor.

Rusya ve Avrupa ülkeleri arasında süren bu kriz sonucu tarafların birbirine karşı aldığı yaptırım kararlarından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri de Almanya oldu.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova'nın Batılı ülkelerin yaptırımları üzerine enerji ihracatında kısıtlamaya gitmesi sonrasında yeni enerji kaynakları bulma arayışına girdi.

Bu kapsamda, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in Almanya'nın içinde bulunduğu enerji dar boğazını aşmak ve temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla gerçekleştirdikleri Kanada ziyareti esnasında iki ülke, yeşil hidrojen yatırımlarına ve tedarikine yönelik iş birliği anlaşması imzaladı.