Almanya en kötüyü daha görmedi

Almanya'nın en büyüğü ve küresel ölçekte dev bankalardan Deutsche Bank, yayımladığı bir raporda Alman ekonomisinin yılın ikinci yarısında 'neredeyse kesin olarak' durgunluğa gireceğini tahmin etti. Deutsche Bank ekonomistleri, Almanya'nın 2023'te yaklaşık yüzde 1 küçüleceğini vurguladı.Raporda azalan doğalgaz arzı, ABD'deki gerileme ve ekonomik açıdan tersten esen rüzgârlar nedeniyle Almanya'nın bu yılın ikinci yarısında daralacağı belirtildi.Resesyon kavramı genel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yıllık bazda 2 veya daha fazla çeyrekte arka arkaya negatif büyüme göstermesine deniyor. Aynı zamanda ekonomik durgunluk olarak da biliniyor. Uzmanlar ayrıca enflasyonda tarihi rekorlar kırılsa da henüz zirvenin görülmediğini belirtti. Almanya'da enflasyon mayısta yüzde 7.9 ile 48 yılın zirvesine çıkmıştı.Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji arzında yaşanan daralma hem Avrupa hem de Almanya için alarm zillerinin çalmasını beraberinde getirdi. Rusya'dan gelen doğalgaza güçlü bir bağımlılığı olan Almanya açısından arz kesintileri hayati düzeyde sonuçlar doğurabilir. Almanya'nın, Rus doğalgazını aldığı ana boru hattı Kuzey Akım- 1, 11-21 Temmuz arasında bakım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Berlin, Moskova'nın doğalgaz akışını 21 Temmuz'dan sonra bütünüyle kesmesinden endişe duyuyor.Deutsche Bank ekonomistleri notta, "Batı'nın yaptırımlarına ve Ukrayna'ya mali ve askeri desteğine misilleme olarak Rusya'nın Avrupa'daki ekonomik faaliyeti bozmanın yollarını aramaya devam edeceğini varsaymak mantıklı görünüyor" dedi. Uzmanlara göre Rusya'nın olası misillemeleri bütünüyle bir kapatma anlamına gelmese de Alman ekonomisini 2022'nin ikinci yarısında resesyona itecek.