Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Almanya ile Türkiye "ekonomik fırsatlar"da buluşacak
Giriş Tarihi: 3.5.2024 10:22

Almanya ile Türkiye "ekonomik fırsatlar"da buluşacak

Ekonomide fırsatlar için Türk-Alman Ekonomi Günü, bu yıl Düsseldorf'ta gerçekleştirilecek. Bakan Mehmet Şimşek ile Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in katılımı bekleniyor.

AA
Almanya ile Türkiye ekonomik fırsatlarda buluşacak

Türkiye ile Almanya arasında ekonomideki fırsatlar için platform niteliğindeki Türk-Alman Ekonomi Günü, bu yıl 4 Mayıs'ta Düsseldorf'ta yapılacak.

8. Türk-Alman Ekonomi Günü'ne Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in katılımı bekleniyor.

Almanya, Türkiye ve Avrupa'dan iş ve siyaset dünyasından konuşmacıların katılacağı etkinlikte, iki ülke arasında ekonomi alanındaki fırsatlar, yeşil enerjinin geleceği, yapay zeka dünyasındaki gelişmeler, şirketlerde sosyal sorumluluk ve ekonomi konuları ele alınacak.

Şimşek ile Lindner'in açılış konuşmalarını yapmalarının beklendiği etkinliğe, iki ülkeden siyasetçiler, kamu kuruluşlarından yetkililer, özel sektör temsilcileri ve uzmanların katılımı da öngörülüyor.

Etkinliğe Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Alman Hür Demokrat Partisi Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Düsseldorf Belediye Başkanı Stephan Keller de katılacak.

Etkinlik kapsamında şirketler arasında işbirliği görüşmelerinin yapılması planlanırken, sosyal ekonomi konusunun da ele alınması bekleniyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya ile Türkiye "ekonomik fırsatlar"da buluşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA