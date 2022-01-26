Almanya mayısta G7’in ana finans toplantısına ev sahipliği yapacak

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'nın 1 Ocak itibarıyla bir yıllığına üstlendiği dönem başkanlığı süresince zorlukların büyük olduğunu belirtti.

Lindner, "Bu yıl zorluklar özellikle büyük. Enflasyon ve artan borç görüyoruz. G7 ülkelerinin istikrarın çapaları olarak özel bir rolü var. Ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir kamu maliyesine dikkat etmeliyiz." dedi.

Mali istikrarın yatırım ve yeniliği teşvik etmek için gerekli olduğunu vurgulayan Lindner, "Küresel krizden çıkmamızın, iklim koruma ve dijitalleştirmede gelecekteki görevlerde ustalaşmamızın tek yolu bu." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetenin haberine göre, G7'nin ana finans toplantısı 18-20 Mayıs tarihleri arasında Bonn yakınlarındaki Koenigswinter kentinde yapılacak.

G7'yi ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya oluşturuyor. Almanya, G7 dönem başkanlığı süresince iklimin korunması, Kovid-19 ile mücadele ve demokrasilerin direncini güçlendirme başlıklarının 3 temel öncelik olacağını açıklamıştı.

Almanya, 26-28 Haziran'da ise Bavyera Alpleri'nde bulunan Elmau Şatosu'nda G7 zirvesine ev sahipliği yapacak.