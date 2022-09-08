Almanya rekor enflasyon ve resesyonla karşı karşıya

KIELDünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), 2023 Almanya ekonomisi büyüme tahminini, Rusya- Ukrayna savaşıyla sert şekilde artan enerji fiyatları nedeniyle yüzde 3.3'lük artıştan yüzde 0.7 küçülmeye indirdi.Alman ekonomisindeki Kovid-19 sonrası toparlanmanın, Rusya-Ukrayna savaşıyla keskin bir şekilde kesintiye uğrayacağına vurgu yapılan açıklamada, Almanya'nın enerji ithalatı faturasının bu yıl 123 milyar euro, gelecek yıl ise 136 milyar euro daha artmasının beklendiği ifade edildi. Açıklamada, enerji faturalarına harcanan paranın iç tüketimi ve enerji yoğun şirketlerin karlılığını azalttığına yer verilerek, "Sonuç olarak, Almanya'nın ekonomik üretimi gelecek yıl önceden beklenenden 130 milyar euro daha düşük olacak" denildi.