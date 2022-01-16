Almanya-Türkiye ekmek fiyatları tartışmasına bir de böyle bakın! Satın Alma Gücü Paritesi gerçeği gözler önüne serdi

Son günlerde ülkelere göre fiyat tartışmaları gündemde sıkça konuşulan konular arasında yer aldı. Özellikle Almanya'daki ekmek fiyatları üzerinden yapılan tartışmalar kapsamında sosyal medyada birçok görüş bildirildi.
Ülkeler arasındaki geliri ve fiyatları karşılaştırmak için kurulan satın alma gücü paritesi (SAGP) ile bu hesaplar kolaylıkla yapılabilir. Satın alma gücü paritesi sayesinde ülkeler arasındaki fiyat ve gelir seviyelerini karşılaştırmak için ulusal para birimlerini uluslararası para birimi çevirebilirsiniz.
Bu ülkelerin 2020 yılındaki Gayri safi yurt içi hasılasını (GSYİH) dolar üzerinden satın alma gücü paritesini karşılaştırdık. Buna göre Almanya'da 46 bin 208 dolar olan GSYİH 34 bin 49 SAGP doları, Fransa'da 39 bin 30 dolar olan GSYİH 28 bin 330 SAGP doları, İngiltere'de 41 bin 125 dolar olan GSYİH 28 bin 278 SAGP doları, İtalya'da 31 bin 714 olan GSYİH 21 bin 10 SAGP doları ve Türkiye'de 8 bin 536 dolar olan GSYİH 18 bin 717 SAGP doları olarak karşımıza çıktı.
Yukarıdaki tablodan yola çıktığımız zaman Almanya'daki kişi başı GSYİH, Türkiye'nin 5,4 katı olarak hesaplanıyor. Fakat bunu satın alma gücü paritesi ile karşılaştırdığımızda oran 1,8'e düşüyor. Bu hesaba göre Alman vatandaşlar, Türkiye'deki vatandaşların yaklaşık olarak 2 katı GSYİH'ye sahip.
BERLİN'DEKİ EKMEK FİYATI ANKARA'DAKİ EKMEK FİYATINDAN PAHALI
Bu hesabı son günlerde yapılan 'Ekmek fiyatı' tartışmaları üzerinden de ele aldık. Ülkelerin başkentlerini karşılaştırdığımız zaman; Berlin'de ekmek 1,5 euro, Paris'te 2 euro, Londra'da 1 pound, Roma'da 1,3 euro ve Ankara'da 3 lira olarak karışımıza çıktı. Bu hesaba göre 2020 yılında 500 gram ekmek Berlin'de 1,5 uluslararası dolara satılırken, Ankara'da 0,94 uluslararası dolara satıldı. Yani Berlin'deki ekmek fiyatı Ankara'dan daha pahalı. Öte yandan Ankara'daki ekmek fiyatı Paris ve Roma ile aynı seviyede.
EV KİRASI FİYATLARINDAKİ KARŞILAŞTIRMADA DA DURUM AYNI
Yine bu hesaba göre başkentleri ev kiraları üzerinden karşılaştırdık. 2020 yılında ortalama 100 metrekare evin kirası Berlin'de bin 250 dolar olurken, Paris'te bin 30 dolar, Londra'da 2 bin 300 dolar, Roma'da 800 dolar Ankara'da ise 126 dolar oldu. Berlin'deki evin kirası satın alma gücü paritesine göre 921 uluslararası dolara denk gelirken, bu rakam Türkiye'de 277 uluslararası dolar oldu. Bu hesaba göre Berlin'deki ev kiraları Ankara'daki ev kiralarından daha fazla.
Uluslararası para birimlerini karşılaştırdığımız zaman durumu daha iyi analiz etmemiz gerekiyor. 2020 yılında Almanlar Türkiye'deki ekmek fiyatlarından 5 kat daha fazla para ödemediği gibi; Türkiye'deki vatandaşlar da 46 bin 208 dolar kişi başı GSYİH'ye sahip olan Almanlardan 5,5 kat daha az gelir elde etmiyor. Bu rakamı satın alma paritesine göre hesapladığımızda oran 1,8 oluyor. Uluslararası karşılaştırma yapıldığında satın alma paritesine göre hesap yapılırsa daha verimli sonuçlara ulaşılabilir.