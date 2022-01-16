Almanya-Türkiye ekmek fiyatları tartışmasına bir de böyle bakın! Satın Alma Gücü Paritesi gerçeği gözler önüne serdi

Bu ülkelerin 2020 yılındaki Gayri safi yurt içi hasılasını (GSYİH) dolar üzerinden satın alma gücü paritesini karşılaştırdık. Buna göre Almanya'da 46 bin 208 dolar olan GSYİH 34 bin 49 SAGP doları, Fransa'da 39 bin 30 dolar olan GSYİH 28 bin 330 SAGP doları, İngiltere'de 41 bin 125 dolar olan GSYİH 28 bin 278 SAGP doları, İtalya'da 31 bin 714 olan GSYİH 21 bin 10 SAGP doları ve Türkiye'de 8 bin 536 dolar olan GSYİH 18 bin 717 SAGP doları olarak karşımıza çıktı.

Yukarıdaki tablodan yola çıktığımız zaman Almanya'daki kişi başı GSYİH, Türkiye'nin 5,4 katı olarak hesaplanıyor. Fakat bunu satın alma gücü paritesi ile karşılaştırdığımızda oran 1,8'e düşüyor. Bu hesaba göre Alman vatandaşlar, Türkiye'deki vatandaşların yaklaşık olarak 2 katı GSYİH'ye sahip.