Almanya ve ABD’de enflasyon 41 yılın zirvesinde

Salgınınınardından tedarik zincirlerinde yaşanan kırılma, Ukrayna-Rusya savaşıyla tırmanan emtia fiyatlarıyla yükselen enflasyon dev ekonomileri pençesine almış durumda. Dün Avrupa'nın en güçlü ekonomisi konumundaki Almanya ve Amerika'nın açıkladığı veriler enflasyonun tüm ekonomiler için giderek büyüyen bir sorun olduğunu gözler önüne serdi. Almanya'da şubatta yüzde 5.1 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan gıda, petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle martta yüzde 7.3'e çıktı.ABD'de ise tüketici enflasyonu, martta beklentileri aşarak yüzde 8.5'e yükseldi. Her iki ülkede de enflasyon Körfez Savaşı'nın yaşandığı 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. ABD'de tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 1.2 oldu.ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, akaryakıt fiyatlarının mart ayında yüzde 18.3 yükseldiğini ve enflasyonun yarısının bu artıştan kaynaklandığı açıkladı. Akaryakıt fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 48'i buldu. Genel enerji endeksindeki yıllık artış yüzde 32 olarak kayıtlara geçti. Gıda endeksi ise aylık yüzde 1, yıllık ise yüzde 8.8 yükseldi. Mart ayında çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0.3, yıllık ise yüzde 6.5 oldu. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıklamasında ise "Mart 2022'de enflasyon, iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı" görüşüne yer verildi. Almanya'da enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 39.5 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6.2 ve hizmetlerde yüzde 2.8 oldu. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle daha çok sayıda şirket, gelecek 3 ay içinde fiyatlarını artırmayı planlıyor.CREDİT Suisse, 2022 ABD ekonomisi büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek yüzde 3.3'ten 2.2'ye indirdi. Bank of America (BofA) ise enflasyon kaynaklı bir resesyonun borsalarda yeni bir düzeltmeye yol açacağını ve yatırımcıların kayıplarla dolu bir 2022'ye hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. BofA'nın müşterilerine gönderdiği notta, "enflasyonun kontrolden çıktığı" ve "resesyona neden olduğu" belirtildi.