Almanya’da 60 yılın en yüksek fiyat artışı

Tedarik zincirindeki aksama, Çin'de Kovid nedeniyle yaşanan kapanma ve Rusya-Ukrayna savaşının enerji ile gıda fiyatlarında neden olduğu fiyat artışları, Avrupa'nın kalbi Almanya'da enflasyonu tarihi zirveye taşıdı. Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE), enerji ürünleri ve hammaddelerdeki keskin fiyat artışı nedeniyle nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.8 yükselerek 1962'den bu yana en fazla artışı kaydetti. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) açıklamasında, "Söz konusu yıllık artış oranı, 1962'de toptan eşya fiyat endekslerinin hesaplanmasına başlanmasından bu yana görülen en yüksek yıllık artış oranı oldu" denildi.Nisanda petrol ürünleri bir yıl öncesine göre yüzde 63.4, yakıt fiyatları yüzde 70.9 ve metal fiyatları yüzde 55.7 artış kaydetti. Geçen ay yıllık bazda süt, yemeklik yağ ve yumurta fiyatlarında yüzde 29.7 artış olması dikkati çekti. Küresel ekonominin Kovid- 19 krizinden toparlanmaya başlamasıyla artan talep birçok ürünün fiyatını aylardır yukarı yönlü baskılarken, Rusya-Ukrayna savaşının bu toparlanmayı geciktirdiği, özellikle emtia ve gıda fiyatlarını yukarı yönlü baskıladığı belirtiliyor.Toptan satış, üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan bu gelişme gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor. Almanya'da martta yüzde 7.3 olan yıllık enflasyon, artan enerji fiyatlarındaki son yükselişle nisanda yüzde 7.4'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu, Rusya- Ukrayna savaşının enerji ve emtia fiyatlarını artırması nedeniyle AB genelinde ekonomik büyüme beklentisini düşürürken, enflasyon beklentisini yükseltti. AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2022 İlkbahar" raporunda, AB ve Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 2.7, 2023'te yüzde 2.3 büyüyeceği öngörüldü. AB Komisyonu'nun bir önceki "Kış" raporunda ise AB ekonomisinin 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2.8 büyüyeceği tahmin edilmişti. Euro Bölgesi'nin de 2022 büyümesi yüzde 4, 2023 için de yüzde 2.7 olarak belirlenmişti. AB Komisyonu, Euro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini ise 2022 için yüzde 3.5'ten 6.1'e, 2023 için de yüzde 1.7'den 2.7'ye yükseltti. AB için de enflasyon öngörüsü 2022 için yüzde 3.9'dan 6.8'e, 2023 için de yüzde 1.9'dan 3.2'ye çıkarıldı.