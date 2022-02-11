Almanya’da ABD uyumlu Ocak enflasyonu yüzde 5,3 oldu

AB UYUMLU OCAK 2022 ENFLASYON VERİSİ YÜZDE 5,3 OLDU

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 5 ve hizmetlerde yüzde 2,9 oldu.

Ocak'ta bir önceki yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 32,2 ve elektrik fiyatları yüzde 11,1 arttı.

Almanya'da AB uyumlu TÜFE, Ocak'ta aylık bazda yüzde 0,9 ve yıllık bazda yüzde 5,1 yükseldi. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.