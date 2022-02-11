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Giriş Tarihi: 11.2.2022 15:10

Almanya'da ABD uyumlu Ocak enflasyonu yüzde 5,3 oldu

Almanya’da ABD uyumlu Ocak enflasyonu yüzde 5,3 oldu

Almanya'da Aralık 2021'de enflasyon yüzde 5,3 olarak açıklanmıştı. Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 5 ve hizmetlerde yüzde 2,9 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ocak ayı nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, Ocak'ta yüzde 4,9'ine indi.

AB UYUMLU OCAK 2022 ENFLASYON VERİSİ YÜZDE 5,3 OLDU

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 5 ve hizmetlerde yüzde 2,9 oldu.

Ocak'ta bir önceki yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 32,2 ve elektrik fiyatları yüzde 11,1 arttı.

Almanya'da AB uyumlu TÜFE, Ocak'ta aylık bazda yüzde 0,9 ve yıllık bazda yüzde 5,1 yükseldi. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.

ALMANYA 2020'DE KDV İNDİRİMİNE GİTMİŞTİ

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun düşmesinde, KDV indirimlerinin baz etkisinin ve 2020 ikinci yarısında düşük fiyat karşılaştırmalarının sona ermesinin etkili olduğunu belirtti.

Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler dolayısıyla ekonominin yavaşlamasını engellemek amacıyla 2020'de KDV indirimine gitmişti. Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık'ta 6 aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e indirilmişti.

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Almanya'da ABD uyumlu Ocak enflasyonu yüzde 5,3 oldu
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