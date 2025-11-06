Almanya’da ekonomideki durgunluk sürüyor

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Genel Sekreteri Helena Melnikov, yeni hükümete rağmen Alman ekonomisinin durgunluğunu sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Yaz aylarında durum iyileşmedi, aksine, güven endeksi tekrar hafifçe geriledi." diye konuştu.

DIHK Genel Sekreteri Helena Melnikov, "Hükümet doğru sorunları tespit etti ancak henüz gerekli etkiyi oluşturmadı, hükümetin önlemleri henüz şirketlere ulaşmadı. Ekonomide gerçek bir toparlanma için gerekli ivme eksik." ifadelerini kullandı.

Bu yıl için Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 0 olarak öngördüklerini aktaran Melnikov, Alman ekonomisinin gelecek yıl ise 0,7 büyümesini beklediklerini belirtti.

Helena Melnikov, "Bu (büyüme rakamları) gerçek bir canlanma değil. Çünkü bizi daha yükseğe ve daha ileriye taşıyacak gerekli ivme hala eksik." diye konuştu.

YAPISAL SORUNLAR ENGEL OLMAYA DEVAM EDİYOR

Melnikov, yapısal sorunların şirketler için ana engel olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Artan sosyal güvenlik katkı payları ve son zamanlarda asgari ücretteki artış, özellikle konaklama ve restoran gibi emek yoğun sektörlerde belirgin bir etki oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'un başlamasından beş yıl sonra kurumsal yatırımların hala kriz öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 10 altında olduğunu aktaran Melnikov, Alman hükümetinden sosyal güvenlik katkı payı gibi maliyetleri kontrol altına almasını, bürokrasinin önemli ölçüde azaltılmasını ve sadece sanayiye değil, tüm işletmelere söz verilen elektrik vergisi indiriminin uygulanmasını istedi.

DIHK, ABD'nin gümrük vergilerini artırması nedeniyle, 2024'te yüzde 2,1 düşüşün ardından bu yıl Almanya'nın ihracatında yüzde 1'lik düşüş öngörüyor. İhracatta 2026'da ise yüzde 0,5'lik hafif bir artış bekleniyor.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 31'İ YATIRIMLARINI AZALTMAYI PLANLIYOR

Bu arada, hem mevcut ekonomik durumu hem de ankete katılan şirketlerin iş beklentilerini ölçen DIHK güven endeksi 1 puan düşüşle 93,8 puana geriledi

Almanya'da tüm sektörlerden yaklaşık 23 bin şirketle yapılan ankete göre, şirketlerinin yüzde 15'i gelecek 12 ayda ekonomik durumun iyileşmesini beklerken yüzde 27'si kötüleşeceğini öngörüyor.

Şirketlerin yüzde 22'si yatırımlarını artırmayı, yüzde 31'i ise azaltmayı planlıyor.

Alman şirketlerin yüzde 11'i personel sayısını artırmayı düşünürken, yüzde 24'ü işten çıkarmayı değerlendiriyor. Şirketlerin yüzde 56'sı iş gücü maliyetlerini en büyük iş risklerinden biri olarak görüyor.

Bu arada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ekonominin yaz aylarına kadar toparlanma göstermeye başlayacağına dair Alman iş dünyasına söz vermişti.

ALMAN EKONOMİSİ

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daraldı. Alman ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 0 gelen büyüme rakamı ile teknik resesyona girmekten kurtuldu.

Yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve ABD'nin yüksek gümrük vergileri ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Çin'in daha önce Almanya'dan satın aldığı birçok ürünü üretmesi ve otomotiv endüstrisinde üretimdeki durmalara yol açan "çip kıtlığı" da ekonomiyi baskılayan nedenler arasında bulunuyor.

Öte yandan, Alman hükümeti, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansımasının beklenenden uzun sürmesi öngörülüyor.

Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 8 Ekim'de revize ederek yüzde 0,2'ye yükseltti. Hükümet, kamu harcamalarının desteğiyle ekonominin gelecek yıl yüzde 1,3, 2027'de yüzde 1,4 büyüme ile toparlanacağını öngörüyor.