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Giriş Tarihi: 29.9.2022 15:44 Son Güncelleme: 29.9.2022 15:44

Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! Bir daha görülmez deniyordu

İSMAİL EREL
Almanya’da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! Bir daha görülmez deniyordu

Almanya'da tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı Eylül ayında çift haneye yükseldi. Enflasyon 1951 Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Ekonomistler Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enflasyondaki yüksek seyrin devam edeceği yönünde görüş bildirdi. Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu S&P Almanya'da resesyona yönelik risklerin arttığına işaret etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak tam 71 yıl sonra çift hanelere ulaştı. Ağustos ayında ise fiyatlarda yıllık artış yüzde 7,9 olmuştu.

Almanya'da Eylül ayında enflasyon yıllık baz yüzde 10 artarken, bir önceki aya göre artış yüzde 1,9 oldu. Ekonomistler ise yıllık bazda yüzde 9,9 artış bekliyordu.

Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! | Video

Eylül ayında AB uyumlu tüketici fiyat endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Ağustos ayında yüzde 8,8 olan AB uyumlu TÜFE artışının Eylül ayında yüzde 10,2 olacağı tahmin ediliyordu. Almanya'da gıda fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 arttı. Enerji fiyatlarında yıllık artış yüzde 43,9 oldu.

GEÇTİĞİMİZ AY 49 YILIN REKORU GELMİŞTİ

Ağustos ayında enflasyon 1973 yılından beri en yüksek seviyesine çıkmış ve yüzde 7,9 olarak açıklanmıştı. Ülke genelinde geçerli olan 9 euroluk tren bileti uygulaması ve akaryakıt vergisine yapılan vergi indiriminin sona ermesi nedeniyle uzmanlar enflasyonun iki haneli rakamlara ulaşacağını tahmin ediyordu.

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Genel olarak enflasyonun yıllarca yüzde 0 ile 3 arasında değiştiği ülkede enflasyon önce "bir daha görülmez" denilen yüzde 5 seviyesine ulaştı ve son 30 yılın rekoru kırıldı. Ardından ise her ay yükselen enflasyon son olarak ağustos ayında 49 yılın zirvesine çıktı ve yüzde 7,9 olarak açıklandı.

ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ HIZ KESMEYECEK

Uzmanlar, ülkede enflasyonun yükselmeye devam edeceğini ve uzun süre iki haneli rakamlarda kalacağından endişe ediyor.

S&P: ALMANYA RESESYONA DOĞRU İLERLİYOR

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti. Kuruluş, ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notunun AAA olduğunu, kısa dönem notunun ise A-1+ olduğunu duyurdu.S&P analistlerinin yaptığı Almanya değerlendirmesinde ülkenin önümüzdeki birkaç ay içinde resesyona doğru ilerlediğini, GSYH'nin 2023 yılında yüzde 0,3 oranında daralma gösterebileceğini belirtti.

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AB, ABD ve Çin gibi ülkelere en fazla ihracatı yapan Almanya'nın bu ülkelerdeki büyüme zayıflaması ve enerji gibi risklerin olduğunu ve bunun da Almanya ekonomisini etkileyebileceğini duyuran S&P "Almanya'nın zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, önemli net dış kreditör konumu, ılımlı kamu açıkları ve borç yükü, yeterli derecelendirme tamponu sağlamaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! Bir daha görülmez deniyordu
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