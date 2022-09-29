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Giriş Tarihi: 30.9.2022

Almanya’da enflasyon 71 yılın zirvesinde

Almanya’da enflasyon 71 yılın zirvesinde
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre Almanya'da ağustosta yüzde 7.9 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle eylülde yüzde 10'a çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. AB uyumlu TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 2.2 ve yıllık bazda yüzde 10.9 yükseldi. Enflasyona dair beklenti, eylülde yüzde 9.4'e yükselmesi yönündeydi. Almanya'da yıllık enflasyonun euro döneminde ilk kez çift haneye çıkması dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 1.9 yükseldi. Enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 43.9 arttı.
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Almanya’da enflasyon 71 yılın zirvesinde
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