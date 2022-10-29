Almanya’da enflasyon 71 yılın zirvesinde

Almanya'da eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10.4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 43 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 20.3 ile ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Hizmetlerde artış yüzde 4 oldu.Öte yandan İtalya'da eylül ayında yüzde 8.9 olan yıllık enflasyon, ekim ayında 11.9'a yükseldi. Belçika'da da enflasyon, ekimde yüzde 12.27 ile 1975 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede enerji ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 63.03'ü buldu.