Almanya’da gaz kesilirse resesyon riski olur

ALMAN Bankalar Birliği (DBD) Başkanı Christian Sewing, Rus petrol ve gazının ithalatının dondurulması durumunda Alman ekonomisinin ciddi bir resesyon ile karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı. Deutsche Bank Üst Yöneticisi de (CEO) olan Sewing, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Almanya'da bu yıl yüzde 2 seviyesinde keskin bir şekilde daha yavaş bir büyüme beklediğini bildirdi. Savaş nedeniyle daha düşük büyümenin Kovid-19 salgını öncesi seviyeye dönüşü daha da geciktireceğine işaret eden Sewing, yüzde 2'lik tahminin bile enerji fiyatları gibi önemli riskler hesaplamaya dahil edilmediği için değişebileceğini belirtti. Sewing, "Rus petrol ve doğal gazının ithalatı veya arzı durdurulursa durum daha da kötü olur" değerlendirmesinde bulundu. Sewing, Rusya'ya karşı bir enerji ambargosu durumunda enflasyon yüzde 7.5'in daha da yüksek oranların görülebileceğini de vurguladı.